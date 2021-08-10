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13:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Познер прокомментировал поражение Авериной на Олимпиаде в Токио

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал поражение российской гимнастки Дины Авериной в борьбе за золото на Олимпийских Играх в Токио. Об этом сообщило издание NEWS.ru.

Источник: Reuters

Познер заявил, что художественная гимнастика — сложный вид спорта, ведь в ней победители определяются по решению судей. «Все виды спорта, где нет четкого, конкретного результата в виде секунд, минут, сантиметров, метров, где победители определяются по мнению судьи, причем не одного, а целого ряда судей, — оцениваются субъективно. И я понимаю, что между судьями при принятии решения могут быть разногласия», — объяснил он.

По мнению журналиста, определить реального победителя между Авериной и израильтянкой Линой Ашрам может только профессионал, как и рассуждать о справедливости выбора судей.

Сам Познер назвал себя «просто зрителем». «Я с удовольствием смотрю художественную гимнастику, и мне может показаться, что кто-то лучше, кто-то хуже, но я в этом смысле не эксперт», — поделился журналист.

Соревнования в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике прошли на Олимпиаде в Токио 7 августа. Победительницей стала израильтянка Ашрам, второе место с отставанием в 0,150 балла заняла Дина Аверина. Ее сестра-близнец Арина Аверина оказалась на четвертой строчке.

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