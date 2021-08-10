14:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кукушка-подорожник «влюбилась» в жену американского фермера (видео)
Птица не дает женщине прохода и носит ей жуков.
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Пользователи соцсетей делятся забавным видеороликом, в котором самец
На видео птица не дает «даме сердца» прохода — она бегает вокруг фермерши, исполняя брачный танец. Забавный инцидент произошел на одном из ранчо неподалеку от техасского города Джексборо.
«Мы были на ранчо, кормили скот, и эта
Мужчина добавил, что птица ухаживает за его женой не впервые. Раньше она приносила женщине жучков в квадроцикл, в котором они объезжают свои владения.
Анна Лысенко
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