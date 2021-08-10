14:55 (мск), источник: Ведомости
Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в сентябре
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может произойти в России в середине — конце сентября 2021 г., заявил
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«Мы увидим с вами, когда все вернутся из отпусков, это, наверное, конец сентября, середина — конец, мы увидим опять рост заболеваемости повторный», — сказал Тимаков. Он отметил, что недоволен темпами вакцинации в российских регионах, ее организацией в некоторых местах, где в пункты вакцинации приходят и здоровые, и уже зараженные COVID-19, а также отсутствием индивидуального подхода к иммунизации, например, в случаях, когда делают прививку те, кому она не показана.
По данным оперативного штаба на 10 августа, в России за сутки выявили 21 378 новых случаев коронавируса, 18 729 человек выздоровели, 792 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 6,4 млн случаев заражения и свыше 166 000 летальных исходов. Наибольшая заболеваемость отмечена в Москве,
Массовая вакцинация в стране началась в январе. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации граждан из «групп риска». В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса — «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник Лайт».