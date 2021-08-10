16:02 (мск), источник: Известия
В Сан-Марино сообщили о почти 100% эффективности «Спутника V»
Антитела к коронавирусной инфекции после двух доз российской вакцины «Спутник V» выявили у 99% участников исследования, организованного властями
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Он уточнил, что исследование проводится совместно с римским Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. В
«По предварительным результатам, которые были получены на основе данных более чем 5 тыс. человек, после второй дозы более чем у 99% [участников исследования] выработались антитела», — сообщил Кавалли.
Теперь, уточнил он, римский институт проведет качественный анализ этих антител. Исследование продолжается.
Всего в
11 июля стало известно, что российская вакцина в ходе прививочной кампании в
Отмечалось, что случаев смерти или госпитализации после вакцинации не зарегистрировано.
Практически все побочные эффекты вакцинации были легкими или умеренными и длились не более двух дней.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев тогда указал, что
Вакцинация «Спутником V» в
Об эффективности российской вакцины сообщалось и ранее. Так, 7 июля научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность.
Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года.