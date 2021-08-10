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16:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

Похожий на Эболу. В Гвинее появился еще один смертельный вирус

Всемирная служба здравоохранения и правительство Гвинеи официально подтвердили первый случай смерти от болезни Марбурга. Ее вызывает вирус, похожий по своим свойствам на вирус лихорадки Эбола. Так же как коронавирус, являющийся причиной Covid-19, он передается от животных к людям.

Источник: GETTY IMAGES
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Мужчина, имя которого не называется, заболел 25 июля и умер 2 августа в деревне близ города Гукеду на стыке границ Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. Его лечили от малярии, тест на вирус Эбола дал отрицательный результат. Посмертное изучение образцов тканей подтвердило наличие в его организме вируса Марбурга.

Болезнь Марбурга впервые была обнаружена в германском городе Марбурге в 1967 году. Источником инфекции стали ввезенные для опытов из Африки зеленые мартышки. Были зарегистрированы 31 случай заболевания и семь летальных исходов.

В дальнейшем вспышки болезни Марбурга отмечались в Судане, Кении, Анголе, Уганде, ЮАР и Демократической Республике Конго. Нынешний случай — первый в Западной Африке.

Уровень смертности от нее варьировался от 24 до 88 процентов.

Вирус поражает органы пищеварения и центральную нервную систему, лечение идет тяжело. Первыми симптомами являются высокая температура, сильная головная боль и слабость.

Основными переносчиками довольно редкой инфекции считаются летучие мыши. Заражение часто происходит после посещения пещер или заброшенных горных выработок, где имеются колонии этих животных.

От человека к человеку вирус Марбурга передается воздушно-капельным путем, через выделения организма и физический контакт с больным или поверхностями, к которым он прикасался.

Пока неизвестно, успел ли «нулевой пациент» заразить еще кого-то. Риск усиливается тем, что в Гукеду каждое воскресенье проводится большой базар.

ВОЗ в понедельник оценила степень опасности как высокую для Западной Африки и низкую для остального мира.

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Тревожная весть пришла спустя всего два месяца после того, как организация объявила об окончании очередной вспышки лихорадки Эбола в Гвинее, унесшей с февраля этого года 12 жизней.

«Потенциал распространения, которым обладает вирус Марбурга, требует остановить его в самом начале», — заявил региональный директор ВОЗ по Африке Мачидисо Моэти.

«Мы приветствуем высокую готовность и быструю реакцию гвинейских медиков. Мы работаем с ними, опираясь на их опыт борьбы с лихорадкой Эбола, которая распространяется похожим образом», — добавил он.

Десять эпидемиологов ВОЗ уже находятся в Гвинее. Три члена семьи умершего и его врач находятся под постоянным наблюдением. Идет поиск других его контактов.

Вакцина от болезни Марбурга пока не создана.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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