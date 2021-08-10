Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: открытие Мадагаскара и рождение Генри Нестле Открытие Мадагаскара, международный день биодизеля и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
1010 великих империй, которые существовали дольше всего
11Празднование Дня ВДВ
17:00 (мск), источник: Газета.Ру

ЕР: требование об обязательной вакцинации студентов отменено

На площадке штаба общественной поддержки «Единой России» ректоры ведущих вузов страны поддержали отказ от обязательной вакцинации студентов.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
16:02 (мск)В Сан-Марино сообщили о почти 100% эффективности «Спутника V»
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева заявила, что нельзя ставить в зависимость от вакцинации возможность получения образования и право на заселение в общежитие.

«Мы понимаем, что во всех университетах действуют абсолютно разные образовательные программы и невозможно дать какие-то единые рекомендации. Очевидно, что принудительная вакцинация и меры, которые не допускают большое количество студентов до образовательного процесса и даже до заселения в общежитие, недопустимы», — сказала она.

Новость
К суперсервису «Поступление в вуз онлайн» подключились 442 российских вуза и 93 их филиала

В Минобрнауки поддержали позицию Шмелевой. По словам заместителя министра Дмитрия Афанасьева, позиция ведомства заключается в добровольности вакцинации.

«Мы опираемся на здравый смысл, опыт и диалог, который ведем с сообществом. Отсутствие прививки не является основанием недопуска в кампус или общежитие. И тем более не допустимы эксцессы. У нас работает “горячая линия”. По каждому мы будем проводить проверку,», — сказал он.

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, член Высшего совета «Единой России» Виктор Садовничий заявил, что учебный год в университете начнется 1 сентября, преимущественно в очном формате и с заселением студентов в общежития.

«Есть потоки по 300−500 человек. Здесь мы будем допускать лекции в смешанном формате. Наш опыт говорит, что это можно делать без потери качества образования. В условиях, когда не можем обеспечить требования рассадки — будем применять дистанционный формат», — пояснил он.

Новость
Минобрнауки не требует обязательной вакцинации студентов от коронавируса

С ним согласились и ректоры Высшей школы экономики, Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова и Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского, принявшие участие в обсуждении. На площадке «Единой России» они анонсировали начало учебного года в очном формате традиционно, 1 сентября.

Ранее сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, выступая на открытии федерального штаба общественной поддержки «Единой России», заявила, что требование об обязательной вакцинации может привести к исключению студентов из образовательного процесса. Ситуация, когда из-за определенных требований от занятий будет отсекаться большое количество учащихся, выглядит непроработанной, подчеркнула она и пообещала провести с Минобразования консультации по этому вопросу.

 «Усидеть на двух стульях не получится». Как в России отреагировали на слова Лукашенко
Мужчина случайно застрелил приятеля на поминках кота
Шойгу назвал разложение общества страшной внутренней угрозой
Обнаружено новое неврологическое осложнение коронавируса
На процессе по делу офицеров ФСБ всплыл особняк на озере Комо
В горящей Калифорнии сняли огненный торнадо (видео)
В Австралии сфотографировали «жуткое» лицо в облаках
В Курске появился необычный памятник борщу
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Здоровье
Евросоюз массово отзывает продукты из-за опасной добавки Это одна из многочисленных «Е-шек».
Авто
Посмотрите на пляжный Kia Soul для серферов (фото) Относительно серийного автомобиля дорожный просвет увеличили в два раза, а на крышу установили специальный багажник для водных досок
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Дети
Экс-жена Бондарчука стала мамой в третий раз (фото) Тата Мамиашвили родила сына
Леди
Кристина Орбакайте отдыхает с молодым мужем в Греции Певица опубликовала яркие кадры из отпуска
Дом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь