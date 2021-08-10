17:00 (мск), источник: Газета.Ру
ЕР: требование об обязательной вакцинации студентов отменено
На площадке штаба общественной поддержки «Единой России» ректоры ведущих вузов страны поддержали отказ от обязательной вакцинации студентов.
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Сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева заявила, что нельзя ставить в зависимость от вакцинации возможность получения образования и право на заселение в общежитие.
«Мы понимаем, что во всех университетах действуют абсолютно разные образовательные программы и невозможно дать
В Минобрнауки поддержали позицию Шмелевой. По словам заместителя министра Дмитрия Афанасьева, позиция ведомства заключается в добровольности вакцинации.
«Мы опираемся на здравый смысл, опыт и диалог, который ведем с сообществом. Отсутствие прививки не является основанием недопуска в кампус или общежитие. И тем более не допустимы эксцессы. У нас работает “горячая линия”. По каждому мы будем проводить проверку,», — сказал он.
Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, член Высшего совета «Единой России» Виктор Садовничий заявил, что учебный год в университете начнется 1 сентября, преимущественно в очном формате и с заселением студентов в общежития.
«Есть потоки по 300−500 человек. Здесь мы будем допускать лекции в смешанном формате. Наш опыт говорит, что это можно делать без потери качества образования. В условиях, когда не можем обеспечить требования рассадки — будем применять дистанционный формат», — пояснил он.
С ним согласились и ректоры Высшей школы экономики, Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова и Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского, принявшие участие в обсуждении. На площадке «Единой России» они анонсировали начало учебного года в очном формате традиционно, 1 сентября.
Ранее сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, выступая на открытии федерального штаба общественной поддержки «Единой России», заявила, что требование об обязательной вакцинации может привести к исключению студентов из образовательного процесса. Ситуация, когда