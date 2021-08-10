17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Курске появился необычный памятник борщевому набору
«Золотой» и без мяса.
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В Курске установили памятник с позолоченными капустой, морковью, свеклой и другими ингредиентами борща. На постаменте красуется надпись: «Любимой еде художников борщу посвящается».
Мяса в «золотом» борщевом наборе нет. «Какая жизнь — такой и борщевой набор. Не до мяса нынче», — пошутил автор монумента, художник Олег Радин.
Необычные скульптуры в городе — местная традиция. Так городские художники отмечают шуточный Общепланетарный День художника, основанный Радиным 27 лет назад.
Ранее кубанский повар сварил 1 101 литр борща и попал в Книгу рекордов России.
Анна Лысенко
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