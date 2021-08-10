«Планета Земля-2021»: работы победителей фотоконкурса

Этот проект победил и в номинациях «Люди» и «Гендерное равенство».
«Образование — это одновременно и основное право человека, и разумное вложение сил и средств. Оно имеет решающее значение для развития и помогает заложить основы социального благополучия, экономического роста и безопасности, гендерного равенства и мира», — говорит фотограф Рози Халлам.
Всего на конкурс было прислано 55 фотографий и четыре фильма, из которых лесное хозяйство Англии и Королевское географическое общество выбрали победителей в шести категориях.
Задача этого конкурса — показать красоту окружающего нас мира и привлечь людей к дискуссии о сохранении природы.
«Купол в Йосемити» Эдварда Батемана стал победителем в категории «Место».
Коронавирусные ограничения надолго сделали невозможными поездки в калифорнийский национальный парк, и художник воссоздал природный ландшафт у себя на кухонном столе с помощью 3D-принтера, географических данных Геологической службы США и небольшой дымовой машины.
«Голубой бассейн» Маркуса ван Хаутена, изображающий скрытый от глаз геотермальный источник на высокогорном плато в Исландии, победил в категории «Природа».
Работа Роберто Буэно «Лес как сад» — аэросъемка пышных лесных склонов на фоне искусственно созданных виноградников в Испании — победила в категории «Меняющиеся леса».
В категории «Изменение климата» победила серия фотографий Антонио Переса «Море движет нас». Это портреты людей, живущих в Гане. Их деревня была стерта с лица земли береговой эрозией.
Прибрежная эрозия и повышение уровня моря — прямое следствие глобального потепления — способствуют исчезновению общин людей, живущих в прибрежных районах Западной Африки.
В категории «Видео» победил короткометражный фильм Пьерпаоло Миттики «Семипалатинский полигон: преступление ядерных испытаний», демонстрирующий экологическое наследие испытаний оружия времен холодной войны.
Авторские права на фотографии принадлежат Королевскому географическому обществу