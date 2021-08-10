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18:16 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Планета Земля-2021»: работы победителей фотоконкурса

Триптих «Право на образование» Рози Халлам победил в фотоконкурсе «Планета Земля-2021». Фотограф запечатлела эфиопскую семью — отца и мать, занимающихся натуральным хозяйством и их дочь Селамау — первого ребенка в семье, который продолжил учиться после окончания начальных классов.

Семья из Эфиопии стала героями триптиха «Право на образование» | Источник: ROSIE HALLAM

Этот проект победил и в номинациях «Люди» и «Гендерное равенство».

«Образование — это одновременно и основное право человека, и разумное вложение сил и средств. Оно имеет решающее значение для развития и помогает заложить основы социального благополучия, экономического роста и безопасности, гендерного равенства и мира», — говорит фотограф Рози Халлам.

Всего на конкурс было прислано 55 фотографий и четыре фильма, из которых лесное хозяйство Англии и Королевское географическое общество выбрали победителей в шести категориях.

Задача этого конкурса — показать красоту окружающего нас мира и привлечь людей к дискуссии о сохранении природы.

3D-макет гор в Йосемити, национальном парке Калифорнии | Источник: EDWARD BATEMAN

«Купол в Йосемити» Эдварда Батемана стал победителем в категории «Место».

Коронавирусные ограничения надолго сделали невозможными поездки в калифорнийский национальный парк, и художник воссоздал природный ландшафт у себя на кухонном столе с помощью 3D-принтера, географических данных Геологической службы США и небольшой дымовой машины.

"Голубой бассейн", запрятанный в горах Исландии | Источник: MARKUS VAN HAUTEN

«Голубой бассейн» Маркуса ван Хаутена, изображающий скрытый от глаз геотермальный источник на высокогорном плато в Исландии, победил в категории «Природа».

Ступенчатые виноградники в Испании. | Источник: ROBERTO BUENO

Работа Роберто Буэно «Лес как сад» — аэросъемка пышных лесных склонов на фоне искусственно созданных виноградников в Испании — победила в категории «Меняющиеся леса».

Многие жители рыбацкой деревни Фувемех в Гане уехали в другие районы, так как береговая эрозия разрушила их деревню | Источник: ANTONIO PEREZ
Некоторые все еще живут всего в нескольких сотнях метров от берега, надеясь, что море больше не поглотит то, что осталось | Источник: ANTONIO PEREZ
Укрепления, заграждения и волнорезы, которыми пытались остановить береговую эрозию, были поглощены морем. | Источник: ANTONIO PEREZ

В категории «Изменение климата» победила серия фотографий Антонио Переса «Море движет нас». Это портреты людей, живущих в Гане. Их деревня была стерта с лица земли береговой эрозией.

Прибрежная эрозия и повышение уровня моря — прямое следствие глобального потепления — способствуют исчезновению общин людей, живущих в прибрежных районах Западной Африки.

В категории «Видео» победил короткометражный фильм Пьерпаоло Миттики «Семипалатинский полигон: преступление ядерных испытаний», демонстрирующий экологическое наследие испытаний оружия времен холодной войны.

Авторские права на фотографии принадлежат Королевскому географическому обществу

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