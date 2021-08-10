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18:32 (мск), источник: Lenta.Ru

В Казахстане националисты организовали «языковые патрули»

В Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Записи своих рейдов они выкладывают на канале «Til Maydani онлайн партиясы».

Источник: Reuters

Во время проверок активисты во главе с основателем канала Куатом Ахметовым проверяют, переведены ли этикетки в магазинах на казахский и общаются ли продавцы и госслужащие с посетителями на государственном языке. Названия видеозаписей говорят о том, что подобные «языковые патрули» проводятся во многих крупных городах Казахстана, в том числе в столице страны Нур-Султане (прежнее название Астана), Алма-Ате, Павлодаре, Уральске и других.

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Несмотря на то, что русский тоже является государственным языком в республике, в заголовках к некоторым роликам казахские националисты в хамской и безграмотной манере называют русскоговорящих казахстанцев гастарбайтерами (видео «Алматы гострабайтер Слава нацист отказывается обслуживать потребителя на государственном языке РК») и обвиняют их в фашизме (видео «Астана Руский Фашизм казахов не обслуживают принципиально для них важно чтобы говорили на руском»). Кроме того, в одном из своих роликов активисты заставили русскую жительницу Актау извиняться на камеру за ее утверждение о том, что в советский период этот город был построен русскими.

Ранее в Киргизии мужчина напал на сотрудницу детского центра из-за того, что она разговаривала с ним на русском языке. До этого он в грубой и оскорбительной форме потребовал, чтобы она обслуживала его исключительно на киргизском.

До этого в Киргизии закрыли дело об избиении мальчика, которого сверстники травили за то, что он русский и «не верит в Аллаха». Несмотря на широкий общественный резонанс, власти республики ограничились извинениями перед семьей ребенка и профилактическими беседами с виновниками происшествия.

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