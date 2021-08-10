Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ Наталью Починок

Министерство науки и высшего образования временно отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок, пишет РБК со ссылкой на копию приказа, подписанного врио ректора Андреем Хамровым. Он подтвердил изданию подлинность документа.
Починок временно отстранена от должности ректора РГСУ с 30 июля по 6 сентября, говорится в документе. В качестве оснований для отстранения в приказе указаны статьи:
По словам Хамрова, Минобрнауки провело в РГСУ внеплановую проверку из-за «жалоб студентов на обучение, проживание и т. д.». «Были выявлены нарушения в университете, на время проверки она отстранена от должности. Были выявлены недостатки в ее декларации о доходах, но проверка идет, возможно, там все нормально. Мы ждем заключения», — пояснил врио ректора, добавив, что решение о восстановлении Починок в должности либо о ее окончательном отстранении будет принимать министр высшего образования и науки Валерий Фальков.