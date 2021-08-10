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20:03 (мск), источник: Forbes

Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ Наталью Починок

Ректора РГСУ Наталью Починок временно отстранили от должности на период внеплановой проверки Минобрнауки. По словам врио ректора, это связано с жалобами студентов на обучение и проживание, а также с недостатками в декларации о доходах Починок.

Источник: РИА "Новости"

Министерство науки и высшего образования временно отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок, пишет РБК со ссылкой на копию приказа, подписанного врио ректора Андреем Хамровым. Он подтвердил изданию подлинность документа.

Починок временно отстранена от должности ректора РГСУ с 30 июля по 6 сентября, говорится в документе. В качестве оснований для отстранения в приказе указаны статьи:

  • отстранение от работы (Трудовой кодекс);
  • предоставление сведений о доходах (часть 7 статьи 8 Закона «О противодействии коррупции»);
  • приказ Минобрнауки о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях Минобрнауки (пункт 16).

По словам Хамрова, Минобрнауки провело в РГСУ внеплановую проверку из-за «жалоб студентов на обучение, проживание и т. д.». «Были выявлены нарушения в университете, на время проверки она отстранена от должности. Были выявлены недостатки в ее декларации о доходах, но проверка идет, возможно, там все нормально. Мы ждем заключения», — пояснил врио ректора, добавив, что решение о восстановлении Починок в должности либо о ее окончательном отстранении будет принимать министр высшего образования и науки Валерий Фальков.

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