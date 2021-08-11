12:10 (мск), источник: Мослента
Жителей Подмосковья атаковали богомолы
Жители сразу нескольких городов Московской области массово сообщили о появлении богомолов. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
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Ведущий специалист областного природоохранного фонда «Верховье» Татьяна Юдина рассказала, что климат в Подмосковье стал теплее и привлекательнее для богомолов. «Когда стали встречать молодых особей по весне, то поняли, что они не завезены, а родились у нас. Можно сказать, они у нас акклиматизировались и здесь образовали свои популяции», — отметила эксперт.
Ранее