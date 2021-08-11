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12:10 (мск), источник: Мослента

Жителей Подмосковья атаковали богомолы

Жители сразу нескольких городов Московской области массово сообщили о появлении богомолов. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Источник: РИА "Новости"
Богомолы атаковали, в частности, жителей Реутова и Балашихи. Обычно эти насекомые селятся в более южных районах Московской области — к примеру, под Луховицами и Зарайском. В нетипичной для них среде они могли появиться из-за потепления.
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Ведущий специалист областного природоохранного фонда «Верховье» Татьяна Юдина рассказала, что климат в Подмосковье стал теплее и привлекательнее для богомолов. «Когда стали встречать молодых особей по весне, то поняли, что они не завезены, а родились у нас. Можно сказать, они у нас акклиматизировались и здесь образовали свои популяции», — отметила эксперт.

Ранее эколог-эксперт Антон Ястребцев сообщил, что Москва стала одним из лидеров по возрастанию среднегодовой температуры воздуха за последние годы. Об этом он рассказал «Мосленте» и отметил, что такая ситуация скажется на природе.

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