Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Мошенники начали шантажировать «троллящих» их россиян По данным ОНФ, 90% работоспособных россиян как минимум один раз сталкивались со звонками злоумышленников
Фоторепортажи
13Лесные пожары дошли до Антальи
7Названы неожиданные научные факты о дружбе
10:45 (мск), источник: Life.ru

Египет установит минимальные цены на размещение в отелях с 1 ноября

Власти страны рассчитывают, что это поможет побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис.

Источник: Reuters

С 1 ноября власти Египта вводят минимальные цены на проживание постояльцев в четырёх- и пятизвёздочных отелях. Об этом сообщил журналистам министр туризма Халед аль-Анани.

Новость
Россияне рассказали, что изменилось на египетских курортах

Он отметил, что ночь в пятизвёздочном отеле туристам будет стоить минимум 40 долларов, в четырёхзвёздочном — 28 долларов. Власти страны рассчитывают на то, что это поможет побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис. Уже два месяца в египетских гостиницах идут проверки уровня сервиса и его соответствия заявленным звёздам.

Также, по словам Халеда аль-Анани, правительство применяет и другие меры, чтобы помочь туристическому бизнесу. К примеру, отраслевым предприятиям предоставляют льготы и скидки. Власти снизили цены на 50% на обслуживание самолётов в аэропорту, а также предоставили скидки на авиатопливо до апреля 2022 года. Ещё планируется открыть внутренние рейсы между главными курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями Египта. Билет в обе стороны, по словам министра, будет стоить 99 долларов.

Напомним, с 9 августа Россия впервые с 2015 года возобновила авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх. К полётам допустили восемь российских авиакомпаний: «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», S7, Azur Air, «Нордстар», «Смартавиа», Royal Flight и Nordwind. Кроме того, с этого дня прямые рейсы из Москвы запустил египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Почему митинги японцев против России приобретают всё более радикальный хар
Почему блогера Юрия Хованского внесли в чёрный список
Достроена морская часть первой нитки «Северного потока — 2»
Россиянам рассказали, на сколько вырастут цены в августе
В Сан-Марино туристы увозят как сувениры ампулы «Спутника V»
Умер участник хоккейной Суперсерии Тони Эспозито
Создатель вакцины счел невозможным коллективный иммунитет
Гинцбург рассказал о побочных эффектах от детской вакцины
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Новости партнеров
Почему Аверина проиграла в Токио: что написано в протоколе
Кому нельзя прививаться от коронавируса: полный список болезней
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Российская судья объяснила, почему Аверина осталась без медали
Авто
Отец с сыном грабили фуры в стиле «Форсажа»: на скорости 80 км/ч На модифицированных машинах они подъезжали к двигавшимся по трассе фурам и перебирались по капоту своего авто к контейнеру
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Дети
Экс-жена Бондарчука показала первое фото сына и раскрыла его имя Тата Мамиашвили опубликовала снимок из роддома
Леди
20-летний сын Мадонны и Гая Ричи дебютировал в качестве модели Дети легендарной певицы не уступают своей знаменитой матери
Дом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь