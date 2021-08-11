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03:03 (мск), источник: РБК

Создатель Оксфордской вакцины счел невозможным коллективный иммунитет

Достижение коллективного иммунитета от COVID-19 невозможно в условиях циркулирования штамма «дельта», считает руководитель группы разработчиков Оксфордской вакцины от коронавируса Эндрю Поллард. Об этом сообщает The Guardian.

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Источник: AP 2021

«Вариант “дельта” по-прежнему будет заражать тех, кто привился. Это означает, что любой, кто не вакцинирован, в какой-то момент встретит вирус… и у нас нет ничего, что [полностью] остановило бы эту передачу», — заявил Поллард.

По мнению ученого, то, что вакцины не остановили распространение COVID-19, делает достижение порога коллективного иммунитета «мифическим».

Препараты способны предотвратить тяжелые случаи заболевания коронавирусной инфекцией и летальные исходы, но не могут гарантировать защиту от заражения.

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Сейчас, отмечает The Guardian, около 75% взрослого населения Великобритании получили две дозы вакцины от коронавируса. 10 августа министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что уже со следующего месяца в стране предлагают делать дополнительные инъекции для усиления защитного эффекта (бустерные дозы) наиболее уязвимым группам населения. Поллард отметил, что на данный момент не считает их необходимыми. По словам ученого, даже если со временем уровень антител снизится, иммунная система «запомнит» инструменты, которые использовались, чтобы защитить организм в случае воздействия вируса.

В возможности достижения коллективного иммунитета также сомневается профессор в Нориджской медицинской школе Пол Хантер. По его словам, вакцины приостановят распространение вируса, но вскоре их эффективность в целом снизится. Однако в то же время прививки будут предотвращать тяжелое течение болезни и смерть.

Единственным способом достижения коллективного иммунитета в мировых масштабах является вакцинация, считает главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. Однако в этом году он не появится, уверена представитель ВОЗ. Если коллективный иммунитет сформируется в нескольких странах, «это не защитит людей по всему миру», говорила она в январе.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко говорил, что для прекращения распространения болезни будет достаточно коллективного иммунитета у 60% населения. В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать способы достижения иммунитета на уровне не менее 80%. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сейчас уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране недостаточен, чтобы прекратить циркуляцию вируса.

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