10:51 (мск), источник: Life.ru
В Сан-Марино туристы массово забирают на сувениры ампулы из-под «Спутника V»
В основном за вакцинацией российским препаратом приезжают из Германии, но есть и желающие из других стран.
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Иностранные туристы, приезжающие в
По словам представителя ISS, в основном туристы приезжают из Европы, чаще всего из Германии. Также есть желающие вакцинироваться российским препаратом из США, Канады, Новой Зеландии, стран Южной Америки, ЮАР, Японии, Китая и Монголии.
«За это время мы сделали 1700 уколов. Цикл вакцинации завершили 840 человек.
Он добавил, что результаты наблюдения почти за пятью тысячами человек, привитыми российской вакциной, показали, что в 99% случаев вырабатываются антитела. Замеры проводились спустя 21 день после второй инъекции.
Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали об успехах при вакцинации «Спутником V» жителей