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08:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Гинцбург рассказал о побочных эффектах от детской вакцины

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о планах зарегистрировать детский вариант вакцины от коронавируса к 15 сентября без третьей фазы испытаний. Сейчас исследуются два варианта препарата: разведенные в концентрации 1:10 и 1:5. При втором варианте наблюдается температура до 37,5°C.

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Источник: AP 2021

«По первой показано, что нет совершенно никаких побочек, и при этом у детей очень сильный иммунный ответ, в отличие от взрослых. А у 1:5 тоже нет особых побочек, но есть температура в пределах 37,5°C», — сказал Гинцбург «Известиям».

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Сейчас испытания проводятся на детях от 12 до 17 лет. В случае успешных исследований можно будет переходить к группе младше 12 лет.

«Я бы взял интервал 6−12 лет», — добавил Александр Гинцбург.

Глава Центра им. Гамалеи опасается не успеть зарегистрировать вакцину к 15 сентября, если для этого потребуется провести третью фазу испытаний. Он отметил, что дети пойдут в школы в период распространения «индийского штамма».

«И к 20 сентября могут быть проблемы сначала у детей, а потом у всех нас», — объяснил он.

Центр имени Гамалеи — разработчик вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Создатели другой вакцины — «ЭпиВакКороны» — считают, что вакцинировать детей не нужно, потому что они легче переносят заболевание.

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