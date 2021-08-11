Гинцбург рассказал о побочных эффектах от детской вакцины

«По первой показано, что нет совершенно никаких побочек, и при этом у детей очень сильный иммунный ответ, в отличие от взрослых. А у 1:5 тоже нет особых побочек, но есть температура в пределах 37,5°C», — сказал Гинцбург «Известиям».
Сейчас испытания проводятся на детях от 12 до 17 лет. В случае успешных исследований можно будет переходить к группе младше 12 лет.
«Я бы взял интервал 6−12 лет», — добавил Александр Гинцбург.
Глава Центра им. Гамалеи опасается не успеть зарегистрировать вакцину к 15 сентября, если для этого потребуется провести третью фазу испытаний. Он отметил, что дети пойдут в школы в период распространения «индийского штамма».
«И к 20 сентября могут быть проблемы сначала у детей, а потом у всех нас», — объяснил он.
Центр имени Гамалеи — разработчик вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Создатели другой вакцины — «ЭпиВакКороны» — считают, что вакцинировать детей не нужно, потому что они легче переносят заболевание.