Ученые в США оценили опасность «йота»-штамма COVID-19

Специалисты изучили эпидемиологические данные, собранные в Нью-Йорке в период с ноября 2020-го по апрель 2021 года. Оценив их, они выяснили, что вариант вируса B.1.526 передается на 15−25% быстрее, чем другие известные мутации.
Помимо этого этот вариант способен увеличить коэффициент смертности от инфекции (infection fatality ratio, IFR), представляющий собой долю умерших от общего числа инфицированных лиц: за исследуемый период показатель вырос на 46%, 82% и 62% среди лиц в возрасте 45−64 лет, 65−74 года и старше 75 лет соответственно по сравнению с показателями, рассчитанными для других штаммов, передает издание news-medical.
Вариант B.1.526 был впервые обнаружен в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Позже его выявили во всех американских штатах, а также в 27 странах мира.
Всемирная организация здравоохранения включила штамм «йота» в список вариантов, представляющих интерес (VOI-Variants of Interest). Туда попадают варианты SARS-CoV-2, заражения которыми регистрируются все чаще и на все более обширной территории. При этом есть прогноз или подтвержденные данные о том, что эти мутации способны менять свойства коронавируса. В список входят еще три штамма: «эта» (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), «каппа» (Индия) и «лямбда» (Перу).
В основной список (VOC — Variants of Concern) ВОЗ включает мутации коронавируса, которые вызывают опасение, в основной список (VOC — Variants of Concern). Сейчас их также четыре: «альфа» (Великобритания), «бета» (Южная Африка), «гамма» (Бразилия) и «дельта» (Индия).