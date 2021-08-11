09:59 (мск), источник: ТАСС
Мурашко: эффективность «Спутника V» против дельта-штамма коронавируса составляет 83%
Как сообщил глава Минздрава РФ, эффективность вакцины против тяжелых случаев ковида превышает 95%
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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Эффективность вакцины «Спутник V» против
«Сегодня вакцина “Спутник V” показывает наиболее эффективные результаты по профилактике, по борьбе с
Министр подчеркнул, что вакцина эффективно защищает от тяжелого течения коронавирусной инфекции. «Вакцина практически более чем на 95% профилактирует тяжелое заболевание новой коронавирусной инфекцией, и что немаловажно, она предотвращает вот эти тяжелые заболевания, требующие госпитализации. То есть этот лекарственный препарат является сегодня эффективным и продолжает работать», — отметил Мурашко, добавив, что вакцина также имеет высокий профиль безопасности.
Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России ровно год назад, 11 августа 2020 года, став первым в мире официально зарегистрированным препаратом такого типа. В конце 2020 года начались поставки «Спутника V» на экспорт, и сейчас он одобрен в 69 странах и территориях с общим населением более 3,7 млрд человек.