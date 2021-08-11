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11:22 (мск), источник: Известия

В России за сутки зафиксировали 21 571 новый случай COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 21 571 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 11 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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Источник: AP 2021

Больше всего новых случаев за минувшие 24 часа зафиксировано в Москве (2076), Санкт-Петербурге (1804) и Московской области (1054).

От последствий заболевания за этот период скончались 799 человек, выздоровели 20 067 пациентов.

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Всего в России с начала распространения коронавируса выявлено 6 512 859 случаев заболевания в 85 регионах. За весь период отмечено 167 241 летальных исходов, выздоровели 5 808 777 человек.

Накануне руководитель филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов сообщал, что всем переболевшим коронавирусной инфекцией нужно вакцинироваться, так как иммунитета после перенесенного COVID-19 может быть недостаточно для защиты от новых штаммов.

По словам Семенова, прививаться следует через полгода после болезни.

Так, по состоянию на 5 августа вакцинацию от коронавируса в России прошли 37 млн человек.

Вместе с этим, как отмечала на прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова, ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации. Она также подчеркивала, что сейчас основная задача — это максимальный охват населения по вакцинации.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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