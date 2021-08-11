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11:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Восемь новых работ в стиле Бэнкси вызвали фурор в Великобритании

Уличный художник пока не подтвердил свое авторство.

На восточном побережье Англии заметили 8 новых граффити, созданных в стиле Бэнкси.

Сам знаменитый уличный художник еще не подтвердил свое авторство — обычно он делает это в соцсетях спустя несколько дней после появления работы. Тем временем жители Великобритании делятся фотографиями новых рисунков и гадают, кто же именно их нарисовал.

Один из рисунков появился в парке города Олтон-Брод в Саффолк. На нем трое детей вычерпывают воду из дырявого судна. Сверху красуется подпись: «Мы все в одной лодке».

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Еще один рисунок появился в соседнем Лоустофте. На нем нарисованная чайка разоряет настоящий мусорный контейнер, установленный коммунальными службами. На еще одном появившемся в городе рисунке можно увидеть мальчика с саперной лопатой, «застрявшего» в тротуарной плитке.

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Недалеко от пляжа в Лоустофте появилась крыса в шезлонге с бокалом мартини, еще одна — в парке миниатюр в Грейт-Ярмуте. В этом же городе над автобусной остановкой неизвестный нарисовал танцующую пару и музыканта с аккордеоном.

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А вот на остановке в Горлестоне появился кран из призовых автоматов с игрушками, «нависающий» над головами пассажиров.

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Восьмым рисунком стали раки-отшельники на набережной в Кромере. Художник поиронизировал над арендой элитного жилья.

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