11:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Восемь новых работ в стиле Бэнкси вызвали фурор в Великобритании
Уличный художник пока не подтвердил свое авторство.
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На восточном побережье Англии заметили 8 новых граффити, созданных в стиле Бэнкси.
Сам знаменитый уличный художник еще не подтвердил свое авторство — обычно он делает это в соцсетях спустя несколько дней после появления работы. Тем временем жители Великобритании делятся фотографиями новых рисунков и гадают, кто же именно их нарисовал.
Один из рисунков появился в парке города
Еще один рисунок появился в соседнем Лоустофте. На нем нарисованная чайка разоряет настоящий мусорный контейнер, установленный коммунальными службами. На еще одном появившемся в городе рисунке можно увидеть мальчика с саперной лопатой, «застрявшего» в тротуарной плитке.
Недалеко от пляжа в Лоустофте появилась крыса в шезлонге с бокалом мартини, еще одна — в парке миниатюр в
А вот на остановке в Горлестоне появился кран из призовых автоматов с игрушками, «нависающий» над головами пассажиров.
Восьмым рисунком стали
Анна Лысенко
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