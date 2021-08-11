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16:21 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: треть россиян считают бедность одной из основных причин для развода

При этом за 30 лет почти в полтора раза уменьшилось число тех, кто считает, что разводиться можно тогда, когда семья фактически распалась.

Источник: marcojean20/СС0

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более трети россиян чаще всего называют бедность, а также непонимание партнера и измены основными причинами для развода. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в ТАСС.

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«Среди наиболее распространенных причин для развода россияне назвали бедность (33%), взаимное непонимание (15%), неверность одного из партнеров (14%), бытовые проблемы (10%), а также несовместимость характеров и пьянство (по 8%)», — говорится в материалах исследования.

При этом за 30 лет почти в полтора раза уменьшилось число тех, кто считает, что разводиться можно тогда, когда семья фактически распалась (27% в 2021 году и 39% в 1990 году). За тот же срок число россиян, считающих, что брак необходимо сохранить любой ценой, уменьшилось с 13% (в 1990 году) до 9% (в 2021 году). Более половины соотечественников (57%) считают, что принятие решения о разводе зависит от конкретных обстоятельств.

Основной причиной, препятствующей разводу, может быть невозможность поделить детей между родителями. Сейчас так считают около трети россиян (31%), в 1990 году такого мнения придерживались только 25%. Непреодолимых препятствий для развода не бывает, это можно сделать всегда, — уверены сейчас 39% граждан против 29% в 1990 году. Материальную зависимость супругов друг от друга называли препятствием для развода 21% опрошенных, 16% убеждены, что разводу могут помешать сложности с разделом жилья и другого имущества, а 15% сослались на этнические и религиозные обычаи.

Дети и развод

22% считают, что матери воспитывают детей лучше, чем отцы, и только 2% полагают, что отцы справляются с этой задачей лучше матерей. 14% ответили, что ни мать, ни отец не могут хорошо воспитать ребенка в одиночку. Тридцать лет назад мнение о том, что один родитель не может хорошо воспитать ребенка, разделяли треть опрошенных (33% в 1990). Более половины россиян (58%) убеждены, что вопрос о том, кому лучше оставлять детей после развода, зависит от конкретных людей.

Более половины сограждан (60%) не видят в сексуальных отношениях до брака ничего предосудительного. Обратного мнения придерживаются 34% опрошенных, из них только 13% считают, что это всегда предосудительно.

Категорически не одобряют измены в браке 82% россиян, каждый десятый (10%) так не считает.

Опрос был проведен исследовательским центром «ВЦИОМ — Спутник» в начале июля методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

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