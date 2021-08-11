14:05 (мск), источник: Коммерсантъ
«Вектор»: в России не выявляли йота-штамм коронавируса
В России пока не было зафиксировано случаев заражения
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«В Российской Федерации случаи заражения вариантом “йота” не отмечены», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Сейчас все другие мутации в стране вытесняет штамм дельта, предпосылок для широкого распространения штамма йота отсутствуют, добавили в «Векторе». «Наблюдение за вариантом “йота” ведется с ноября 2020 года, он выявлен в 43 странах, но до настоящего времени он не демонстрировал значительного роста», — отметили в центре.
«Вектор» пояснил, что штамм выявляется преимущественно в США. Научные данные о нем пока ограничены. Йота имеет мутации, которые могут оказывать влияние на некоторые характеристики вируса,
Из препринта исследования ученых из департамента здравоохранения и психической гигиены