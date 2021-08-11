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14:05 (мск), источник: Коммерсантъ

«Вектор»: в России не выявляли йота-штамм коронавируса

В России пока не было зафиксировано случаев заражения йота-штаммом коронавируса, сообщили журналистам в среду в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Ранее американские ученые предупредили, что летальность этого штамма выше в среднем на 60%.

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Источник: РИА "Новости"

«В Российской Федерации случаи заражения вариантом “йота” не отмечены», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Сейчас все другие мутации в стране вытесняет штамм дельта, предпосылок для широкого распространения штамма йота отсутствуют, добавили в «Векторе». «Наблюдение за вариантом “йота” ведется с ноября 2020 года, он выявлен в 43 странах, но до настоящего времени он не демонстрировал значительного роста», — отметили в центре.

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«Вектор» пояснил, что штамм выявляется преимущественно в США. Научные данные о нем пока ограничены. Йота имеет мутации, которые могут оказывать влияние на некоторые характеристики вируса, из-за чего требует наблюдения. «Среди прочего у варианта “йота” отмечена частично сниженная восприимчивость к сывороткам переболевших и привитых лиц, к некоторым моноклональным антителам. Имеющихся данных недостаточно для вывода о более высоких рисках варианта “йота” в сравнении с другими вариантами», — сообщили журналистам.

Из препринта исследования ученых из департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мейлмана при Колумбийском университете следует, что «йота» (B.1.526), выявленный в Нью-Йорке, повышает летальность в среднем на 60%, а среди людей в возрасте 65−74 лет — на 82%.

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