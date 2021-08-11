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14:28 (мск), источник: Газета.Ру

В Роскосмосе потребовали восстановить выброшенный на свалку монумент

Ситуация вокруг памятника Юрию Гагарину в сахалинском городе Невельске, обнаруженном на свалке, вышла на федеральный уровень. Сначала в скандал вмешался глава «Роскосмоса» Рогозин, потребовавший от властей острова объясниться. Позже губернатор Лимаренко заявил, что монумент восстановят. Местные власти объясняли, что барельеф был аварийный, перенести его не представлялось возможным.

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«Роскосмос» потребует от сахалинских властей объяснений по поводу снесенного и выброшенного памятника Юрию Гагарину. Об этом в Telegram написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин:

В том, что сделали с памятником Гагарина, надо разобраться. Роскосмос сегодня же обратится к сахалинским властям за разъяснениями и с требованием восстановить памятник.

В следующем сообщении он перефразировал известный мем и написал: «Юра, мы все уронили».

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О том, что разрушенный монумент с барельефом Гагарина нашли на берегу реки Ловецкая в Невельском районе среди бетонных обломков и другого строительного мусора, сообщило 11 августа местное издание SKR.su. После этого в социальных сетях местные жители подняли волну возмущения, отмечая, что у людей не осталось ничего святого, раз они выбрасывают на свалку памятник первому космонавту и Герою Советского Союза.

Стела с барельефом Гагарина стояла на въезде в Невельск с 2007 года — ее привезли туда из бывшего пионерского лагеря после землетрясения. Местные власти не смогли найти владельца монумента, считали его частной собственностью. Известно, что на месте памятника должны построить АЗС.

В администрации Невельского района заявили, что памятник находился в аварийном состоянии и был списан. Глава района Алексей Шабельник объяснил, что объект был убран силами подрядчика, который должен построить заправочный комплекс. При этом он "существовал фактически, а юридически его давным-давно нет.

Этот памятник уже давно списан, находился в аварийном состоянии и ремонту не подлежал. Мы в прошлом году открыли новый сквер имени Гагарина, с новой композицией, посвященной ему. Старый был демонтирован, почему он валяется на берегу моря — я разберусь.
Алексей Шабельник

Шибельник добавил, что на месте, где стояла стела с Гагариным, будет монтироваться сложное оборудование. Поскольку монумент был в аварийном состоянии, его было невозможно аккуратно демонтировать и перенести на новое место. То, что памятник первому космонавту оказался на свалке, глава администрации объяснил словами «кто-то что-то недоглядел, как обычно».

Однако в историю смешался губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Случившееся он назвал неуважительным отношением к истории и «великому прошлому нашей страны» со стороны местных властей. «Барельеф Юрию Алексеевичу Гагарину необходимо в кратчайшие сроки отреставрировать и до 1 сентября найти ему достойное место в центре города», — заявил глава региона. Он поручил областному минкульту следить за выполнением этого поручения.

В 2020 году жители Невельска предлагали перенести старый барельеф в новый сквер, однако власти отказались это делать: обследование показало, что памятник сильно изношен.

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