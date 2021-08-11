17:03 (мск), источник: Газета.Ру
Ученые нашли причину смертельного осложнения COVID-19
Причину детского многосистемного воспалительного синдрома, опасного осложнения COVID-19, нашли исследователи из медицинского комплекса
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Детский многосистемный воспалительный синдром (MIS-C) — это поражающий одновременно несколько систем организма воспалительный процесс, вызывающий у детей высокую (38.5°C и выше) температуру, пониженное давление, кислородную недостаточность и отказ органов, способный привести к смерти.
В отдельных случаях синдром поражает и взрослых. Обычно он возникает спустя несколько недель после COVID-19.
Предполагалось, что
Авторы работы собрали образцы крови у восьми детей с
Также исследователи выделили девять генов, изменение активности которых играло основную роль в обнаруженных нарушениях.