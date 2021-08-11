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16:35 (мск), источник: Аргументы и факты

Что может быть причиной бессимптомного течения COVID-19?

Испанские ученые выяснили, почему некоторые пациенты могли бессимптомно перенести COVID-19.

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Источник: AP 2021

Наличие в крови антител против других коронавирусов может защитить от COVID-19 или обеспечить бессимптомное течение болезни. К такому выводу пришли ученые из Барселонского института глобального здоровья. Их статья об исследовании опубликована в журнале Nature Communications.

Что за исследование?

В ходе исследования специалисты в течение полугода изучали, как менялись уровни антител к шести антигенам нового коронавируса SARS-CoV-2 в крови медицинских работников. В исследовании приняли участие 578 сотрудников Клинической больницы Барселоны, средний возраст которых составил 42,7 года, а 72% из них были женщинами.

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Анализы у участников брали четыре раза: в начале исследования, через месяц после этого, через три месяца после и через полгода. Данные о течении коронавируса у переболевших сотрудников исследователи получали из их опросов и из электронных баз больниц.

У 33 человек, которые заразились SARS-CoV-2 в период исследования, дополнительно выяснили уровни антител к другим коронавирусам: 229E, NL63, OC43 и HKU1.

Эти четыре коронавируса циркулируют среди людей по меньшей мере 100 лет. На их долю приходится около 10% всех случаев ОРВИ, поэтому антитела к ним есть, скорее всего, у большей части населения Земли. Однако иммунитет против этих вирусов может быть кратковременным.

Что показало исследование?

Оказалось, что участники исследования, которые переболели новой коронавирусной инфекцией бессимптомно, имели в начале исследования более высокий титр антител IgG к другим типам коронавируса, чем те, у кого развились симптомы COVID-19.

При этом у людей, у которых новый коронавирус протекал с симптомами, после выздоровления был более высокий иммунный ответ, чем у бессимптомных. Это говорит о том, что у тех, кто сталкивался с коронавирусами ранее, организм вырабатывает меньше антител к SARS-CoV-2.

Почему может возникать такая защита?

Ученые выявили перекрестную реакцию антител между различными коронавирусами. Она возникает из-за того, что области антигенов S и N у SARS-CoV-2 и других коронавирусов во многом гомологичны (т.е. сопоставимы) друг другу.

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