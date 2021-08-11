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16:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сеуле создали робота, который меняет цвет

Его можно будет использовать в армии.

В Южной Корее создали напоминающего хамелеона гибкого робота, который меняет цвет в зависимости от окружения.

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Биомиметическую разработку можно использовать в армии, где «хамелеон» сможет стать практически невидимым разведчиком. А его искусственная кожа может лечь в основу принципиально нового военного камуфляжа или меняющих цвет гибких дисплеев для любых поверхностей, говорят исследователи из Сеульского университета.

«Конечной формой этой разработки будет плащ-невидимка, сливающийся с фоном», — сказал автор статьи в Nature Communications, инженер-механик Сеунг Хван Ко.

Длина робота составляет всего 38 см, ширина — 15 см, а весит он не больше 900 г. Его тело изготовлено из пластика, покрытого «кожей» со множеством датчиков. Реагируя на среду, датчики заставляют робота менять цвет от оранжево-красного до зеленого и синего.

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