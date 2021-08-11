Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые заявили о падении эффективности вакцин и предложили план Необходимо разрабатывать новые вакцины и прививать несовершеннолетних
Фоторепортажи
10День арбуза: польза и вред самой летней ягоды
21Победители конкурса iPhone Photography Awards 2021 года
17:23 (мск), источник: Известия

В ВОЗ допустили одобрение «Спутника V» к середине сентября

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» к середине сентября. Об этом в среду, 11 августа, заявил представитель помощника генерального директора организации Марианджела Симао.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

«По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября», — сказала она на брифинге.

По ее словам, в настоящее время проводятся необходимые юридические процедуры.

«Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX», — добавила Симао.

Новость
В Сан-Марино сообщили о почти 100% эффективности «Спутника V»

11 августа прошел год с того дня, как президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против COVID-19 — российского препарата «Спутник V». Ранее в этот день директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что за год препарат полностью оправдал все ожидания ученых.

13 июля в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что ожидают одобрения ВОЗ «Спутника V» осенью. Глава фонда Кирилл Дмитриев указал, что в настоящее время проходят все необходимые процедуры, касающиеся инспекции ВОЗ.

При этом в июне Дмитриев заявлял, что одобрение российской вакцины против коронавируса в ВОЗ — вопрос «пары месяцев». Он отметил, что вакцина «Спутник V» в ближайшее время будет признана в мире, и это позволит российским туристам путешествовать.

Также сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в ходе «Спутника V» не выявило критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части.

2 июня замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев рассказал, что «Спутник V» может быть одобрен ВОЗ и ЕМА в ближайшие месяцы.

Процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от COVID-19 ЕМА начало в первых числах марта. Месяцем ранее регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по препарату и дал возможность разработчику подать заявку на его регистрацию в ЕС, что и сделал РФПИ.

В начале мая ВОЗ сообщила, что надеется оценить безопасность «Спутника V» в конце июня или в июле.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Навести ставки: в крупных банках подорожали ипотека и потребкредиты
«За год «Спутник V» полностью оправдал себя»
Разлив нефти под Новороссийском. Главное
Депутат Госдумы подарил миллион долларов олимпийскому чемпиону
Ученые нашли причину бессимптомного течения COVID-19
МИД: оскорбивший Жириновского дипломат был уволен пять лет назад
Казахский депутат оправдал «языковые патрули» против русских
Уровень Байкала превысил критическую отметку
Владимир Путин подписал указ о госнаградах для медалистов Токио
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Кино
Умерла актриса из «Великолепного века» Сабина Тозия скончлась на 76-м году жизни
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Обесценивание 677
Балтийские каникулы 602
Забавные картинки 518
Одиночество 476
Леди
Самые красивые российские олимпийцы, которые нас удивили (фото) Кого из участников Олимпиады в Токио обсуждают до сих?
Нужна помощь
Поможем детям с пороками сердца Чтобы дети приехали на лечение вовремя
Вернем Александру жизнь после инсульта! Поможем капитану встать на ноги
Кровати и телевизоры для одиноких стариков Поможем психоневрологическому интернату
Переезд с хвостом Поддержим приют для животных
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь