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17:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Ирландии заметили моржа, «управляющего» моторной лодкой (видео)

Настоящий капитан.

Жители городка Клонакилти в Ирландии стали свидетелями забавного зрелища с участием моржа по кличке Уолли.

Усатый увалень забрался на моторную лодку и уселся у руля с таким видом, будто управляет судном. Впрочем, скоро ему надоело притворяться капитаном, и морж улегся загорать на солнышке.

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Местные жители знакомы с Уолли давно. Эксперты считают, что морж родом из Шпицбергена к северу от Норвегии, а в Атлантику он попал из Гренландии на льдине.

Периодически Уолли исчезает на несколько месяцев или даже полгода, но затем неизменно возвращается. Животное замечали в Уэльсе, Англии и даже на севере Франции. В марте Уолли обосновался в Пембрукшире (Уэльс), а оттуда перебрался в Корк в Ирландии.

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