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17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

На МКС поселят слизевиков

Это часть образовательной программы французских школьников.

В сентябре грузовой корабль доставит на МКС необычного обитателя — слизевика Physarum polycephalum, сообщает AFP.

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Это одно из самых загадочных существ на нашей планете, которое ученые до сих пор не могут классифицировать. Слизевик — не растение, не животное, не гриб и не вирус. Желтый «пришелец» появился на Земле около 500 миллионов лет назад и всем своим существом бросает вызов традиционной биологии, говорят исследователи.

Если другие обитатели Земли состоят из клеток с ядрами, то у Physarum polycephalum клетка только одна, зато ядер в ней множество. Организмы на Земле растут делением клеток, но клетка слизевика не делится: она просто растет, достигая все больших и больших размеров. Еще одна особенность касается пола. У большинства живых существ их два — мужской и женский. У слизевика полов сразу 720.

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Слизевика кормят овсянкой
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Желтоватая губчатая масса лишена рта, ног или мозга, но она ест, растет и движется, хотя и медленно. Physarum polycephalum даже способна обучаться — запоминать и игнорировать вредные вещества.

Слизевик умеет защищаться — отслаивать «запасные» части себя или переходить в состояние полного покоя на случай обезвоживания. Эти фрагменты в состоянии покоя называют склероциями. Они и попадут на МКС этой осенью.

Астронавты будут выполнять два научных протокола. Слизевиков из одной и той же родительской клетки поместят в чашки петри и будут кормить разными веществами, наблюдая, как они растут и развиваются в условиях невесомости.

Ученые не собираются делать каких-либо выводов по итогам эксперимента. Вместо этого «орбитальных» слизевиков доставят обратно на Землю и передадут в 4,5 тыс. школ и колледжей во Франции в рамках образовательной программы космического агентства.

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