ВОЗ допустила рост числа зараженных COVID на 100 млн к следующему году

«При нынешней траектории [распространения вируса] мы можем пройти уровень в 300 млн известных случаев в начале будущего года», — предупредил он.
Гебрейесус уточнил, что реальное число зараженных коронавирусом намного превышает зарегистрированное ВОЗ.
Глава ВОЗ отметил, что достижения уровня в 300 млн заболевших к следующему году можно избежать, если люди будут сообща бороться с распространением инфекции.
Он указал, что у медиков уже есть много инструментов для предотвращения, тестирования и лечения COVID-19. Однако, по его словам, специалистам все еще нужно больше исследований среди пациентов на разных стадиях заболевания.
Число случаев COVID-19 в мире превысило 200 млн человек к 5 августа.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, страной с самым большим числом известных случаев заражения остаются США (больше 36 млн). За ними идут Индия (больше 32 млн) и Бразилия (более 20 млн). В России, по информации оперативного штаба, выявили более 6 млн больных COVID-19.
Число зарегистрированных смертей, по подсчетам университета, составляет 4 320 736. ВОЗ, в свою очередь, сообщает о 4 312 902 умерших больных.
Университет Джонса Хопкинса также подсчитывает усилия по вакцинации в количественном выражении. Так, по его данным, в мире было введено более 4 млрд доз вакцин от коронавируса. Лидером стал Китай — более 1 млрд доз. Также больше 519 млн ввели в Индии, более 347 млн — в США и более 148 млн — в Бразилии.