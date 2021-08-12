00:32 (мск), источник: Известия
Как пить не дать: Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года
Почему чиновники вернулись к идее повышения возрастного ценза и когда он может быть введен.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Минздрав вернулся к идее повысить возраст, с которого можно покупать крепкий алкоголь, с 18 до 21 года. Ведомство разработало поправки в законодательство, предусматривающие вступление этой нормы в силу с 1 марта 2022 года. Проект министерства уже проходит оценку рабочей группы по «регуляторной гильотине» и готовится к рассмотрению на комиссии по законопроектной деятельности правительства.
Минздрав предложил эту новацию еще в 2019 году, но тогда
Минздрав предлагает запретить с марта 2022 года продажи алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам, которые не достигли 21 года. Ведомство разработало соответствующие поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» (171-ФЗ). Письмо Минздрава от 3 августа с просьбой согласовать его разослано участникам рабочей группы по «регуляторной гильотине». Документ, с которым ознакомились «Известия», подписал замглавы ведомства Евгений Камкин.
Сейчас алкогольную продукцию можно продавать гражданам, достигшим 18 лет. Продавец вправе потребовать у покупателя документ, подтверждающий возраст, если у него возникнут сомнения.
Согласно протоколу, за оценкой рабочей группы следует экспертиза одной из подкомиссий правительства — по совершенствованию контрольных и разрешительных функций. В случае одобрения документ поступает на комиссию кабмина по законопроектной деятельности. Здесь принимают решение, будет ли проект внесен в Госдуму.
В пояснительной записке Минздрава сказано, что медицинские исследования уже показали: потребление спиртного небезопасно для нормального развития головного мозга. Он окончательно формируется только к 21 году. До этого момента орган более уязвим к различным внешним воздействиям и особенно к химическим отравлениям. Например, алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веществами.
Многие страны уже учли это, формируя свое регулирование. Например, возраст продажи спиртного в целом либо крепкого алкоголя уже повысили до 20 лет в Финляндии, Норвегии, Швеции, Исландии, Японии, до 21 года — в США.
Тем более, подчеркнул Минздрав в пояснительной записке, в российском регулировании есть ряд повышенных требований к возрасту граждан. Например, приобрести огнестрельное оружие ограниченного поражения можно лишь с 21 года, как и получить водительское удостоверения для автомобилей, в которых перевозят пассажиров (категория D). Такая же планка установлена для категорий Tm, Tb (для вождения трамваев и троллейбусов).
Более того, избраться в органы власти также можно именно с 21 года. Хотя регулирование предусматривает и более высокие планки. Например, стать судьей можно с 25 лет, с этого же возраста можно претендовать на статус адвоката.
Минздрав предлагал повысить возраст продаж еще в 2019 году. Перед этим, в конце 2018-го,
Но в 2019 году Минфин раскритиковал проект: по Конституции РФ граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права, что связано с достижением физической и психологической зрелости. Минэкономразвития тогда провело оценку регулирующего воздействия законопроекта, заключение ведомства также было негативным. Новая норма усложнит работу ритейлеров, поскольку кассирам придется тратить время на определение крепости продаваемого алкоголя, сочли в министерстве.
Более того, в ведомстве уточняли, что такая новация «не вполне укладывается в логику других
Но с тех пор произошло существенное изменение: в июле 2021 года президент Владимир Путин подписал поправки в закон «Об оружии». С 18 до 21 года был повышен возраст приобретения огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего и длинноствольного оружия для самообороны.
Международная практика по этому вопросу давно сформирована и практически во всем мире продажа крепкого алкоголя осуществляется лицам, достигшим возраста 21 года, сказал «Известиям» управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Он положительно оценил предложение Минздрава: период с 18 до 21 года является этапом становления и развития человека.
— Большинство рисков может возникнуть не в связи с реализацией данной инициативы на законодательном уровне, а на уровне исполнения, — заметил он.
По словам эксперта, сегодня проблема продажи алкоголя несовершеннолетним стоит остро: продавцы и подростки находят способы обойти этот запрет.
Союз потребителей поддержал концепцию законопроекта Минздрава, считая ее шагом в правильном направлении, сказал «Известиям» председатель организации Петр Шелищ.
— Мы надеемся, что его реализация будет способствовать переориентации потребительского спроса молодых россиян с так называемого северного типа потребления алкоголя на южный, в основе которого вино и пиво, — отметил он.
Эксперт добавил, что опыт других стран убедительно показывает: при «южном» типе существенно ниже доля алкоголиков, а также показатели смертности, обусловленной спиртным, и многие другие негативные последствия.
В