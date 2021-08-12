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11:35 (мск), источник: Ura.ru

В Госдуме предложили вернуть трудоустройство по распределению

В России следует вернуть трудоустройство по распределению для выпускников вузов, которые получили высшее образование на бюджетной основе по льготной категории.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР).

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«Если человек поступает на бюджет по льготной программе, тогда следует предусмотреть обязательное распределение после окончания вуза. Предоставляются льготы при поступлении, обеспечивается бесплатное обучение, при этом обязательство — устройство по распределению», — сказал URA.RU Ярослав Нилов.

Парламентарий считает, что подобное правило должно распространяться на выпускников педагогических и медицинских вузов. «Для тех, кто бесплатно учатся в медицинских и педагогических вузах или получает другую профессию социальной сферы и имеет льготы при поступлении, целесообразно применять обязательную систему распределения, стимулируя их решением социально-бытовых вопросов. Например, определяется расширенная льготная категория бюджетных мест в вузах, куда поступают с обязательным распределением, как сегодня в военные вузы. Тогда мы решим вопрос с дефицитом кадров на местах», — объяснил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Система обязательного трудоустройства существовала в советское время. Распределение охватывало в СССР всех выпускников высших и средних специальных учебных заведений, гарантировало им рабочие места по окончании образования, которое было общедоступным и бесплатным.

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