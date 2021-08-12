Проценко заявил о готовности к новой волне коронавируса

«Мы видим снижение количества новых случаев, видим снижение госпитализированных пациентов в различных регионах, — сказал господин Проценко (цитата по “РИА Новости”).— (Это снижение.— “Ъ”) может быть немного растянуто во времени».
Он добавил, что система здравоохранения готова к осенней волне пандемии.
«Опасения эти есть (по поводу возможности новой волны коронавируса.— “Ъ”). Система здравоохранения за эти полтора года накопила опыт, в том числе перепрофилирования госпиталей… опыт создания различных диагностических центров на базе поликлиник и амбулаторных центров, что очень широко используется в Москве. Это позволяет говорить, что у нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре», — пояснил врач.
Вчера, 11 августа, в России зарегистрировали 21 571 случай заражения коронавирусом (всего — 6 512 859). Число умерших достигло 799 человек за сутки, этот рекордный показатель зафиксирован в четвертый раз.