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09:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Проценко заявил о готовности к новой волне коронавируса

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил снижение заболеваемости коронавирусом по всей России, а также числа госпитализаций. Он добавил, что полуторагодовалый опыт борьбы с этой инфекцией позволяет не бояться новой волны COVID-19, которая может начаться осенью.

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Источник: Агентство «Москва»

«Мы видим снижение количества новых случаев, видим снижение госпитализированных пациентов в различных регионах, — сказал господин Проценко (цитата по “РИА Новости”).— (Это снижение.— “Ъ”) может быть немного растянуто во времени».

Он добавил, что система здравоохранения готова к осенней волне пандемии.

«Опасения эти есть (по поводу возможности новой волны коронавируса.— “Ъ”). Система здравоохранения за эти полтора года накопила опыт, в том числе перепрофилирования госпиталей… опыт создания различных диагностических центров на базе поликлиник и амбулаторных центров, что очень широко используется в Москве. Это позволяет говорить, что у нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре», — пояснил врач.

Вчера, 11 августа, в России зарегистрировали 21 571 случай заражения коронавирусом (всего — 6 512 859). Число умерших достигло 799 человек за сутки, этот рекордный показатель зафиксирован в четвертый раз.

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