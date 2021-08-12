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12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

День ВВС России: названы самые значительные авиарекорды страны

От первого беспосадочного полета через Северный полюс до максимальной дальности полета Ту-160.

Источник: РИА "Новости"

12 августа в России отмечается День Военно-воздушных сил. В честь этого праздника вспоминаем самые значительные авиационные рекорды России, которыми мы можем гордиться.

Источник: РИА "Новости"

Беспосадочный полет через Северный полюс

С 18 по 20 июня 1937 года экипаж советских летчиков В. Чкалов — Г. Байдуков — А. Беляков на самолете АНТ-25 совершил первый успешный трансконтинентальный перелет из Москвы в Ванкувер, пролетев через Северный Ледовитый океан и Северный полюс. Протяженность перелета составила 9130 километров, а его длительность была 63 часа 25 минут. После посадки летчики с почетом были приняты в Вашингтоне президентом США Рузвельтом в Овальном кабинете Белого дома.

Источник: РИА "Новости"

Первый сверхзвуковой пассажирский самолет

Первым в мире сверхзвуковым пассажирским самолетом был советский авиалайнер Ту-144. Впервые он поднялся в воздух 31 декабря 1968 года. Экипаж, возглавляемый летчиком-испытателем Эдуардом Еляном, провел в воздухе 37 минут. 5 июня 1969 года впервые в истории пассажирской авиации самолет преодолел звуковой барьер.

Коммерческая эксплуатация авиалайнера Ту-144 началась в 1975 году и продолжалась до 1978 года.

Источник: РИА "Новости"

Абсолютный мировой рекорд высоты для самолета с реактивным двигателем

Самолеты МиГ-25, которые начали поступать в советские ВВС в 1970 году, по праву можно назвать рекордсменами — им принадлежат 29 мировых рекордов. Самый значительный из них установил летчик-испытатель Александр Федотов 31 августа 1977 года. Он поднял свой МиГ-25М на невероятные 37 650 метров. Но и «стандартные» для строевых машин 23 километра — высота, недосягаемая для подавляющего большинства самолетов того времени.

Источник: РИА "Новости"

Посадка самолета на взлетно-посадочную полосу с ледовым покрытием

С 31 марта по 22 апреля 1996 года экипаж подполковника Синдеева Н. М. и подполковника Лукьяшко Е. М. на самолете Ан-124 выполнил полеты на аэродром Тенкели в Якутии, где совершил уникальную посадку на необорудованную ледовую взлетно-посадочную полосу. Это была первая в России посадка подобного рода на взлетно-посадочную полосу с ледовым покрытием, без радиотехнических средств аэродрома и в условиях сверхнизких температур. Покрытие ледовой полосы представляло собой композит льда и гравия вдоль русла реки Тенкели.

Источник: РИА "Новости"

Полет Ту-160 на максимальную дальность и продолжительность

Самый свежий рекорд был поставлен 19—20 сентября 2020 года сверхзвуковыми ракетоносцами Ту-160. Новый рекорд дальности и продолжительности полета установили два экипажа дальней авиации, возглавляемые генерал-майором Олегом Пчелой и подполковником Сергеем Волковицким. Летчики находились в воздухе 25 часов 30 минут и преодолели расстояние 19 618 километров. Взлет и посадка самолетов производились на аэродроме Энгельс. Во время полета было выполнено три дозаправки топливом в воздухе от шести самолетов Ил-78.

Полет проходил в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, а также Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Баренцева морей. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы Ту-160 сопровождались истребителями Су-35с, а также самолетами иностранных государств.

Предыдущий рекорд на самолетах Ту-160 был установлен 9 июня 2010 года и составил 24 часа 24 минуты.

Во время загрузки произошла ошибка.
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