12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
День ВВС России: названы самые значительные авиарекорды страны
От первого беспосадочного полета через Северный полюс до максимальной дальности полета Ту-160.
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12 августа в России отмечается День
С 18 по 20 июня 1937 года экипаж советских летчиков В. Чкалов — Г. Байдуков — А. Беляков на самолете АНТ-25 совершил первый успешный трансконтинентальный перелет из Москвы в Ванкувер, пролетев через Северный Ледовитый океан и Северный полюс. Протяженность перелета составила 9130 километров, а его длительность была 63 часа 25 минут. После посадки летчики с почетом были приняты в Вашингтоне президентом США Рузвельтом в Овальном кабинете Белого дома.
Первым в мире сверхзвуковым пассажирским самолетом был советский авиалайнер Ту-144. Впервые он поднялся в воздух 31 декабря 1968 года. Экипаж, возглавляемый
Коммерческая эксплуатация авиалайнера Ту-144 началась в 1975 году и продолжалась до 1978 года.
Самолеты МиГ-25, которые начали поступать в советские ВВС в 1970 году, по праву можно назвать рекордсменами — им принадлежат 29 мировых рекордов. Самый значительный из них установил
С 31 марта по 22 апреля 1996 года экипаж подполковника Синдеева Н. М. и подполковника Лукьяшко Е. М. на самолете Ан-124 выполнил полеты на аэродром Тенкели в Якутии, где совершил уникальную посадку на необорудованную ледовую
Самый свежий рекорд был поставлен
Полет проходил в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, а также Карского, Лаптевых,
Предыдущий рекорд на самолетах Ту-160 был установлен 9 июня 2010 года и составил 24 часа 24 минуты.