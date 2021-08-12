12:16 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Фото: в Сети показали лучшие снимки домашних животных в 2021 году
Их выбрали в рамках конкурса The International Pet Photographer of the Year.
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Каждый год сообщество The Pet Photographers Club проводит конкурс лучших фотографий домашних животных. Недавно жюри анонсировало имена фотографов, чьи снимки были признаны лучшими в этом году.
Победительницей конкурса стала Вероника Шандорова из Словакии. Страсть к фотографии началась с ее первой собаки Набу, а профессиональным фотографом она стала около трех лет назад. «Я осознала, что не могу без собак, мне хочется обнимать каждую собаку, которую я встречаю».
В номинации «Начинающий фотограф» победу одержала Джина Соул из США. Американка работает ортопедом, однако в свободное время предпочитает фотографировать животных. И получается действительно красиво!