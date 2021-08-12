Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Лукашенко пообещал признать Крым после российских олигархов Президент Белоруссии пообещал признать Крым частью России после того, как это сделают все российские олигархи
Фоторепортажи
1010 великих империй, которые существовали дольше всего
11Празднование Дня ВДВ
13:12 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые пересчитали вероятность удара астероида Бенну по Земле

Ученые повысили вероятность столкновения Земли с потенциально опасным астероидом Бенну. Результаты недавней миссии к нему показали, что ряд факторов не удавалось учесть раньше.

Источник: NASA

Потенциально опасный околоземный астероид Бенну может столкнуться с Землей до 2300 года с вероятностью 1/1750, и эта вероятность оказалась выше, чем считалось до последнего времени. К такому выводу пришли американские ученые, сделавшие наиболее точные вычисления орбиты этого космического тела.

Новость
Семилетняя девочка из Бразилии открыла семь астероидов

Астероид Бенну диаметром 560 метров привлекает исключительное внимание астрономов с момента своего открытия в 1999 году. Он входит в группу Аполлонов — околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную с внешней стороны, и представляет собой «груду щебня», как называют астрономы тела, являющиеся не монолитами, а конгломерацией обломков, удерживаемых взаимным притяжением.

С момента открытия астрономы пристально изучали свойства и орбитальные характеристики астероида с помощью телескопов, и на сегодняшний момент в NASA считают его одним из двух наиболее опасных в Солнечной системе вместе с астероидом 1950 DA.

В 2016 году NASA запустило к астероиду миссию OSIRIS-REx с целью детального изучения и возврата с тела на Землю образцов породы. Аппарат прибыл к нему в 2018 году, провел два года на орбите астероида, после чего взял образцы с поверхности и отправил их на Землю.

Но помимо этого ученые получили возможность с исследовать параметры астероида, определяющие его вероятность столкновения с Землей в будущем.

Чтобы уточнить его траекторию в следующие два столетия, ученые оценили такие малозначимые факторы, как давление солнечного света на астероид, гравитационное притяжение со стороны более чем трехсот других астероидов и влияние межпланетной пыли. Одним из ключевых факторов стал так называемый эффект Ярковского, который возникает из-за влияния на космические тела фотонов солнечного излучения. Эффект Ярковского, а точнее, эффект Ярковского—О’Кифа—Радзиевского—Пэддэка, в принципе может ускорить вращение астероида порой до такой степени, что космическое тело более не сможет существовать в виде единого целого.

Новость
Ученые узнали высоту цунами, вызванного древним астероидом

Ученые смогли оценить даже импульс, который придал астероиду сам аппарат OSIRIS-REx в момент сближения и посадки. Как и ожидалось, этот маневр произвел на астероид почти неуловимый эффект.

Все это теперь позволяет ученым считать Бенну самым изученным астероидом Солнечной системы. «Миссия OSIRIS-REx дала нам исключительно точные данные о положении Бенну и его движении в пространстве, что не было ранее сделано ни с одним астероидом», — считает Линдли Джонсон из подразделения NASA, отвечающего за защиту Земли от астероидов.

В статье, опубликованной в журнале Icarus, ученые под руководством Дэвида Фарночии из Лаборатории реактивного движения NASA использовали новые данные и компьютерное моделирование, чтобы сузить неопределенности в орбите астероида, оценили вероятность его столкновения с Землей до 2300 года как 1/1750 (0,057%).

и назвали дату 24 сентября 2182 года как наиболее опасную с этой точки зрения (вероятность столкновения — 1/2700).

«Бенну стал самым изученным астероидом Солнечной системы, — отмечает соавтор статьи Данте Лоретта. — Теперь мы знаем, где он окажется через сто лет с точностью до метров. Ни один объект в Солнечной системе не имеет такого точного решения своей орбиты, даже Земля!».

Новость
Ученые озвучили неожиданную версию гибели динозавров

Новые данные помогли лучше предсказать эволюцию орбиты тела со временем и то, попадет ли астероид в особые точки пространства, т.н. замочные скважины, во время сближения с Землей в 2135 году, которые определят его возможное столкновение с Землей в будущем.

Несмотря на небольшое повышение рисков столкновения, ученые не спешат бить тревогу — риск остается ниже 0,1%. Но, хотя столкновение с ним и не идет в сравнение с ударом астероида, сгубившего динозавров, оно все же способно вызвать катастрофу регионального масштаба.

Прежние расчеты показали, что столкновение Земли с Бенну будет эквивалентно взрыву 1,1 млрд тонн тротила, что в миллион раз мощнее прошлогоднего взрыва в порту Бейрута.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Медсестру-антипрививочницу подозревают в подмене вакцины на физраствор
Ефремов не выполнил обещание, данное матери погибшего в ДТП
Крушение вертолета с туристами на Камчатке. Главное
Рекордное количество смертей от COVID-19 зафиксировано в РФ
Россиян предупредили об аномальной погоде в большей части страны
В Госдуме предложили вернуть трудоустройство по распределению
Пенсионерам вернут незаконно изъятые накопления
Сборная России опустилась на 41-е место в рейтинге ФИФА
«ПСЖ» хочет объединить Роналду с Месси и Неймаром
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Здоровье
Евросоюз массово отзывает продукты из-за опасной добавки Это одна из многочисленных «Е-шек».
Горячие темы на Авто
Сколько может стоить сейчас навес из металла, чтоб выдерживал снегопады? 175
Выступлю как пророк -- 160
Неэкстремисткая тема. 114
Про грибы... 104
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Добронравов отреагировал на смерть звезды "Сватов"
Мать - первая красавица России: а глянь, какой сын
Все видели сына Шепелева? Только гляньте на него
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Леди
5 причесок, которые вышли из моды Если тебе интересны модные веяния и антитренды, то добро пожаловать.
Нужна помощь
Поможем детям с пороками сердца Чтобы дети приехали на лечение вовремя
Вернем Александру жизнь после инсульта! Поможем капитану встать на ноги
Кровати и телевизоры для одиноких стариков Поможем психоневрологическому интернату
Переезд с хвостом Поддержим приют для животных
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь