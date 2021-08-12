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15:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Подмосковье сотрудник ФНС сам оплачивал долги граждан

Его временно отстранили от работы

Свой Робин Гуд появился в Подмосковье. Его выявила служебная проверка в Федеральной налоговой службе. Оказалось, что один из сотрудников службы сам оплачивал мелкие налоги за граждан — от нескольких копеек до ста рублей.

По словам налоговика, он вносил свои собственные деньги в кассу, поскольку так было быстрее и проще, чем пытаться взыскивать такие мелкие долги, возникшие из-за «технических» неполадок или из-за начисления пеней.

Возможно, о его методах работы никто бы и не узнал, если бы не зависть коллег.

Служебная проверка в отношение налоговика была проведена из-за жалоб других сотрудников ФНС, которым не нравились его высокие отчетные показатели, пишет издание 1w.ru.

Сообщается, что налогового Робин Гуда на время дальнейшей проверки отстранили от работы.

Екатерина Гура

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