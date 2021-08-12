15:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Подмосковье сотрудник ФНС сам оплачивал долги граждан
Его временно отстранили от работы
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Свой Робин Гуд появился в Подмосковье. Его выявила служебная проверка в Федеральной налоговой службе. Оказалось, что один из сотрудников службы сам оплачивал мелкие налоги за граждан — от нескольких копеек до ста рублей.
По словам налоговика, он вносил свои собственные деньги в кассу, поскольку так было быстрее и проще, чем пытаться взыскивать такие мелкие долги, возникшие
Служебная проверка в отношение налоговика была проведена
Сообщается, что налогового Робин Гуда на время дальнейшей проверки отстранили от работы.
Екатерина Гура