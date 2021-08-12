В Сингапуре зубную щетку перепутали с плюющейся коброй

«Злая плюющаяся кобра», спрятавшаяся в спальне жительницы Сингапура, оказалась неисправной зубной щеткой.
О забавном инциденте журналистам рассказали спасатели животных из организации ACRES, которых срочно вызвали в район Джуронг-Уэст. Хозяйка квартиры на третьем этаже сообщила, что в ее спальне раздается шипение плюющейся кобры.
Спасатели вскоре и сами услышали характерный звук и стали осматривать помещение на уровне пола. Они использовали всевозможные приспособления и даже видеонаблюдение, но змею так и не нашли.
Плюющиеся кобры обычно избегают людей и не склонны к агрессии. Но когда им угрожает опасность, эти змеи расправляют свои капюшоны и издают громкое шипение, рассказали в ACRES.
Спасатели недоумевали, почему кобре вздумалось забраться на третий этаж, а также почему она продолжает шипеть, если ей никто не угрожает. В конце концов они решили отодвинуть от стен всю мебель — змея могла застрять где-то за ней. Когда вещи переставили, шипение тоже стало раздаваться из другого места.
Тогда один из спасателей откопал среди вороха вещей электрическую зубную щетку. Он пару раз нажал на кнопку и вдруг услышал «шипение кобры».
Оказалось, неисправная щетка периодически включалась и выключалась сама, каждый раз выдавая характерный звук.
Спасатели отметили, что сходство было очень большим. Не только хозяйка квартиры, но и они все стали жертвами слуховой иллюзии.
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