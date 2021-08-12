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15:37 (мск), источник: РБК

ФНС опровергла сообщения о налоговике, платившем чужие долги

Ранее СМИ сообщили о сотруднике ФНС, который оплачивал мелкие задолженности граждан, чтобы не тратить время на их взыскание. В ФНС заявили, что данные недостоверны, проведенная проверка не выявила таких действий сотрудников.

Информация о том, что сотрудник ФНС в Московской области оплачивал налоги за других граждан, является недостоверной, сообщили РБК в службе. Была проведена проверка, данные не подтвердились, уточнили там.

В Управлении ФНС России по Московской области и подведомственных территориальных налоговых органах служебные проверки по основаниям, указанным в ряде публикаций в СМИ, не проводились и не проводятся.
ФНС

Ранне о том, что работник ФНС оплачивает налоги за других, сообщил портал 1w.ru. Заметка вышла еще 1 августа, однако широко известно об этом стало после того, как информация появилась в Facebook электронного СМИ «Закония» 11 августа. Портал 1w.ru сообщал, что сотрудник якобы покрывал незначительные долги — от нескольких копеек до 100 руб. Делал он это для того, чтобы не тратить время на взыскание мелких задолженностей, возникших перед бюджетом «техническим образом, либо в результате округления или доначисления пеней. По данным 1w.ru, на коллегу пожаловались другие сотрудники ФНС, так как показатели его работы регулярно превосходили их. Работника отстранили от работы, писал портал.

Материал дополняется.

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