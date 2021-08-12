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16:51 (мск), источник: BBC News Русская служба

Путешествующее по Китаю стадо слонов возвращается домой в заповедник

Путешествующие по Китаю слоны наконец-то идут домой: им осталось меньше 200 км до родного заповедника Мэнъян, откуда они сбежали.

Источник: VCG

Животные уже пересекли Красную реку (Юаньцзян) на самом юге Китая в провинции Юньнань.

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Новость
Почему слоны в Китае двинулись в 500-километровый поход?

«Великий поход» слонов по КНР стартовал почти полтора года назад.

За это время стадо преодолело более 500 км по городам и сёлам, лесам и полям, наев сельхозкультур на миллионы долларов.

Все это время их пытались направить назад в Мэнъян, для чего пришлось эвакуировать 150 тысяч человек из их домов.

Маршрут великанов корректируют, расставляя ограды и раскладывая съедобные приманки.

За стадом следят более 25 тысяч полицейских с дронами и спецтехникой.

По дороге уставшие слоны ночевали в лесу | Источник: CHINA CENTRAL TELEVISION (CCTV)

В июне слоны топтались в пригородах Куньмина — столицы Юньнани. Тогда же неутомимые хоботные всё же решили повернуть в сторону малой родины.

Экологи всё ещё гадают, что послужило импульсом для слоновьих скитаний: возможно, животным не хватало места в заповеднике.
Слоны-путешественники наели и натоптали сельскохозяйственных культур на круглую сумму | Источник: Getty Images

Азиатский слон — вид под угрозой вымирания: в КНР их осталось всего 300, подавляющее большинство — на юге Юньнани. Африканские слоны также оказались видом на грани вымирания из-за массовой охоты.

12 августа — Всемирный день слонов, экологи используют этот день как повод привлечь внимание к проблеме массового уничтожения одного из самых крупных и красивых животных на планете.

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