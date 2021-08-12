16:51 (мск), источник: BBC News Русская служба
Путешествующее по Китаю стадо слонов возвращается домой в заповедник
Путешествующие по Китаю слоны
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Животные уже пересекли Красную реку (Юаньцзян) на самом юге Китая в провинции Юньнань.
«Великий поход» слонов по КНР стартовал почти полтора года назад.
За это время стадо преодолело более 500 км по городам и сёлам, лесам и полям, наев сельхозкультур на миллионы долларов.
Все это время их пытались направить назад в Мэнъян, для чего пришлось эвакуировать 150 тысяч человек из их домов.
Маршрут великанов корректируют, расставляя ограды и раскладывая съедобные приманки.
За стадом следят более 25 тысяч полицейских с дронами и спецтехникой.
В июне слоны топтались в пригородах Куньмина — столицы Юньнани. Тогда же неутомимые хоботные всё же решили повернуть в сторону малой родины.
Азиатский слон — вид под угрозой вымирания: в КНР их осталось всего 300, подавляющее большинство — на юге Юньнани. Африканские слоны также оказались видом на грани вымирания
12 августа — Всемирный день слонов, экологи используют этот день как повод привлечь внимание к проблеме массового уничтожения одного из самых крупных и красивых животных на планете.