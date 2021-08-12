17:32 (мск), источник: Life.ru
Эксперты выяснили, чем и кем больше всего гордятся россияне
По их мнению, наряду с достижениями в спорте, науке, культуре, армии не менее важным является «бытовой героизм».
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78% россиян считают себя патриотами, 39% испытывают гордость за страну, а главными предметами гордости являются люди, природа, спорт и армия. Такие данные привёл директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в рамках круглого стола «Гордость за страну: что и как влияет на патриотические настроения граждан».
По данным опроса, главными предметами гордости являются спорт и спортсмены (78%), армия (70%), люди (19%), природа (17%). Из известных личностей больше всего россияне гордятся Юрием Гагариным, Александром Пушкиным, Михаилом Ломоносовым, Петром Первым, Георгием Жуковым.
За выступлениями российских атлетов на недавно завершившейся Олимпиаде в Токио следило 53% респондентов, а 72% считают результаты наших спортсменов предметом гордости. Это объяснил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев.
«Если люди гордость испытывают, значит, есть эволюционное объяснение. Я связываю этимологически слово гордость со словом “хорда”, то есть гордость помогает прямо стоять. Почему люди гордились своими спортивными достижениями в древние времена? Если твое племя лучше, значит, выживаемость твоего племени повышается», — отметил он.
Матвейчев также считает, что каждая история победы наших атлетов широко обсуждалась в обществе, и это не случайно — люди видят в этом проявление характера и стремление превзойти себя, и симпатизируют этому.
Наряду с достижениями в спорте, науке, культуре, армии не менее важным является «бытовой героизм», говорит политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов. На круглом столе привели несколько таких примеров: это каждодневный подвиг врачей и волонтёров в условиях пандемии, это подвиги пилотов Дамира Юсупова и Анатолия Прыткова, которые смогли посадить свои самолёты в сложных условиях и спасти жизни всех пассажиров.
«Мне кажется, что тот самый неисчерпаемый запас гордости за страну находится вот в такой бытовой области. Это и есть проявление героизма в тяжелейших экстремальных ситуациях, это и есть предмет гордости и проявления национального характера», — отметил Асафов.