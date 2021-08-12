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17:49 (мск), источник: Известия

Чиновник объяснил фразу «плаксивый сброд» в адрес красноярцев

Советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов, назвавший пожаловавшихся на смог красноярцев плаксивым сбродом, прокомментировал свои слова.

Источник: РИА "Новости"

Чиновник назвал ситуацию с жалобами жителей регионального центра омерзительной и продолжил стоять на своем, отнеся писавших о смоге людей к «особенной породе», которые не могут на физиологическом уровне слышать о том, что Красноярск «не так уж плох» и Россия «не так уж плоха».

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«Вот это всё для них совершенно нестерпимо. Они вызрели в парадигме “Мы все умрем” — “надо валить”, но валить они не хотят или не могут, поэтому сидят и ноют. И упиваются собственной несчастностью. Им не важен повод», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва» в четверг, 12 августа.

При этом Агафонов подчеркнул, что не удалял свой скандальный пост в Facebook, а это сделала администрация соцсети из-за жалоб пользователей.

Ранее в четверг сообщалось, что чиновник прокомментировал жалобы россиян, которые те оставили под постом фигуриста Алексея Ягудина в Instagram.

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Спортсмен на текущей неделе сделал публикацию о своей поездке в Красноярск и при этом не упомянул смог, накрывший город из-за лесных пожаров. Местные жители раскритиковали фигуристка, заявив о замалчивании ситуации в регионе.

Агафонов заявил, что ему стыдно после прочтения данных комментариев, и назвал пожаловавшихся красноярцев ноющим сбродом.

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