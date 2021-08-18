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16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Готовимся к финальной летней распродаже: топ-30 товаров на AliExpress

Конец августа обещает быть горячим: на «АлиЭкспрессе» готовятся к финальной распродаже лета. Разогрев сейла стартовал18 августа, а сама распродажа начнется 23-го числа. Скидки будут достигать 70%, а с промокодами, купонами и накопленными в приложении монетами — еще больше.

Если планируете шоппинг, советуем добавлять товары в корзину уже во время разогрева. Расплатиться сможете позже, во время распродажи, зато будете уверены, что товар с мегаскидкой никто не уведет из-под носа. А в нашей подборке — топ-30 хитов «АлиЭкспресса» со множеством позитивных отзывов и очень высоким рейтингом.

Крутой смартфон Xiaomi POCO M3 Pro

Смартфон на операционке Android 11 поддерживает связь 5G, 2 сим-карты, оснащен модулем NFC и другими самыми современными фишками. Одно из его главных преимуществ - потрясающая камера на 48 Мп с диафрагмой f/1.8 для непревзойденных портретов в любых условиях освещения. Шустрый смарт с мощной батареей - это нафаршированный мини-компьютер в кармане с официальной гарантией и широкой сетью сервисных центров. Доставляют телефон за 2, максимум 3 дня.

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В отзывах пишут:
  • Отличный телефон. Зарядку держит около двух суток при интенсивном использовании. Не тормозит. Рекомендую.
Крутой смартфон Xiaomi POCO M3 Pro

Чтобы сэкономить еще больше, воспользуйтесь лайфхаками:

  • Используйте наши промокоды. Если вы покупаете на «АлиЭкспрессе» впервые, промокод newsmailru500new сэкономит вам 500 рублей при покупке от 1000 рублей. Действует он по 30 сентября.
  • Кроме финального сейла на «АлиЭкспрессе» до конца августа действует распродажа школьных товаров. Скидки на них достигают 50%. Используйте промокоды, чтобы сэкономить: введите PISHEM100 и получите скидку 100 рублей при заказе от 300 рублей, PISHEM150 — чтобы получить скидку 150 рублей при заказе от 550, PISHEM200 — чтобы сэкономить 200 рублей при заказе от 800 и PISHEM300 — для скидки в 300 рублей при заказе от 1200.
  • Регулярно просматривайте страницу с горящими товарами. Здесь «прячутся» очень приятные скидки.
  • Не забывайте о странице с самыми низкими ценами, на которой можно найти нужные мелочи за копейки.
  • Не ленитесь каждый день открывать приложение AliExpress хотя бы на пару минут. Так вы накопите монеты, которые сможете обменять на дополнительные скидки.
Кроссовки - хит продаж

Дышащие кроссовки для бега, спортзала и прогулок выглядят лаконично и стильно, отлично сочетаются с любой одеждой, легкие и комфортные. Это настоящий хит продаж на “АлиЭкспрессе”, у которого больше 20 тысяч заказов. Товар доставят из России всего за несколько дней.

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В отзывах пишут:
  • Недавно я купил такие кроссовки на размер больше, в комментариях посоветовали. Однако пришлось купить свой размер - и не прогадал. Все отлично подошло! На ноге сидят хорошо, и ощущение как в тапочках. Сухо и тепло. Друзья, непременно покупайте! 
Кроссовки - хит продаж
Компактный набор отверток

Если вас уже ничем не удивить, и вы давно приобрели всевозможные ключи, плоскогубцы и прочие инструменты, мы нашли для вас небольшой набор отверток. Казалось бы, в нём ничего необычного, но держать при себе набор с таким количеством насадок было бы круто. Никогда не знаешь, что может понадобиться.Сам набор стоит совсем небольших денег, что тоже приятно.

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В отзывах пишут:
  • Быстрая доставка, хорошее качество.
Компактный набор отверток
Дешевая практичная зарядка

В современном мире у всех минимум по паре гаджетов. Наушники и смартфон. А то и больше. Чтобы заряжаться быстрее, можно использовать одно устройство для заряда. Конечно, мощность в таком случае делится на два. Но всё же выходит гораздо практичнее. Как минимум, потому, что следить нужно только за одной зарядкой.

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В отзывах пишут:
  • Приходит в пупырчатой пленке, но без проблем.
Дешевая практичная зарядка
Внешний жесткий диск (больше 2,5 тысяч заказов)

Количество заказов в комплекте с оценкой продавца – главные показатели качества на AliExpress. Особенно в части массовых гаджетов вроде жестких дисков. У этого варианта заказов больше 2,5 тысяч, а оценка близка к максимальной (4,8). А хранить файлы в «облаках» многим не нравится. Плюс, не всегда есть интернет и возможность что-то скачать. Если вы склоняетесь к хранению информации на твердых носителях, наша рекомендация — этот жесткий диск. Всяко лучше, чем флешки и прочие болванки.

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В отзывах пишут:
  • По емкости не сильно отличается от заявленного размера.
Внешний жесткий диск (больше 2,5 тысяч заказов)
Маникюрный и педикюрный набор Xiaomi

Первоклассная сталь, идеально заточенные лезвия и стильный дизайн - все это делает маникюрный и педикюрный набор от Xiaomi незаменимым помощником и идеальным подарком. В комплекте - ножницы, пилочка, ушная палочка и два вида кусачек.

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В отзывах пишут:
  • Mijia как всегда на высоте! Качественная упаковка, футляр удобный и набор довольно функциональный. Все что нужно - есть)) Есть магнитный держатель - удобно!
Маникюрный и педикюрный набор Xiaomi
Крутой Macbook Air

Ноутбук Apple Macbook Air с диагональю 13 дюймов - это настоящих хит продаж на Алиэкспресс. Объем оперативной памяти - 8 ГБ, встроенной - 256 ГБ. Стильный ультратонкий металлический корпус, камера FaceTime 720p и мощный процессор Apple M1 гарантируют качество и максимальное удовольствие от покупки, а быстрая доставка из России и приятные скидки станут отличным бонусом при заказе. 

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В отзывах пишут:
  • Заказ пришел за три дня, на день раньше ожидаемой доставки. Уже заказывала iPhone X 2 года назад на TMALL, поэтому была уверена в оригинальности продукции. Макбук пришел в оригинальной упаковке, упакованной в другую картонную коробку и почтовый пакет. Упаковка была целая, без вмятин, все отлично! Серийный номер пробивается на сайте для получения гарантии. Ноутбук отлично работает. Это новая версия ноутбука с пассивным охлаждением, поэтому отверстия для кулера отсутствуют. Устройство абсолютно не греется! Экран яркий, красивый! Ноутбук приятно держать в руках. Как и вся продукция Apple, все выполнено максимально качественно, без дефектов! ⠀
Крутой Macbook Air
Ручка для удаления пигментных пятен и папиллом

Ручка удаляет папилломы, бородавки, пигментные пятна и мелкие шрамы, в том числе от акне. Это настоящая фея-спасительница, особенно если речь идет о возрастных изменениях. Одна процедура с точно таким же инструментом в косметическом салоне обходится примерно во столько же, сколько сам инструмент на AliExpress. Это говорит само за себя. Но будьте внимательны - не применяйте ручку для удаления родинок и родимых пятен. Такие операции должен выполнять только врач после соответствующих анализов.

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В отзывах пишут:
  • Отличное устройство. Ранее имел опыт удаления папиллом в медицинском учреждении при помощи аппарата, работающего на таком же принципе. Данное устройство ничуть не хуже и всегда под рукой. Спасибо продавцу.
Ручка для удаления пигментных пятен и папиллом
Топовый робот-пылесос Xiaomi с промокодом

Робот-пылесос с функцией влажной уборки, большим пылесборником и сверхмощным всасыванием еще несколько дней можно купить с большой скидкой благодаря купону и промокоду. Это тот нечастый случай, когда в рамках промоакции топовую технику продають с честной скидкой до 40%. 

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В отзывах пишут:
  • Пылесос отличный, покупаю уже второй, этот купил родителям в подарок на НГ. Доставили вовремя. Отличие от моего, который я заказывал у другого продавца, только в коробке. Тут она лучше, хороший ламинированный картон с принтами. Пылесос обновился до последней версии, всё работает, после моего пылесоса, точно такого же, ещё нашёл немного пыли, в связи с чем первый получил выговор. Продавца советую.
Топовый робот-пылесос Xiaomi с промокодом
Толстовка унисекс

Действительно универсальная одежда на осень, зиму и весну. В ней тепло и комфортно в любую погоду в любом месте. Сшили замечательные толстовки для мужчин, но женщинам модель показалась настолько уютной, что они заказывают такие толстовки и себе тоже. На этот товар действует ускоренная и экспресс-доставка.

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В отзывах пишут:
  • Отличная толстовка за 770 рублей без запахов, швы прошиты хорошо. Доставка 1 неделя, отличный фиолетовый цвет, на рост 178 рукав хороший.
Толстовка унисекс
Водоотталкивающая футболка Xiaomi

Невероятно крутая футболка от Xiaomi. Благодаря нанотехнологиям материал футболки водоотталкивающий: его трудно намочить, а если так случилось, то высохнет одежда за считанные минуты. При этом материал остается очень легким и дышащим. С такой футболкой можно не боятся запачкаться или намокнуть. Она идеально подходит для занятий спортом, отдыха и просто ежедневной носки в жаркий летний сезон. Кстати, купить “умную” футболку можно с быстрой доставкой.   

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В отзывах пишут:
  • Качественный материал. Пропускает воздух и воду через себя, при этом воду не впитывает и как следствие не намокает. То есть тело будет мокрое, а майка сухая :)
Водоотталкивающая футболка Xiaomi
Бюджетный робот-пылесос

Просто незаменимый помощник в доме, особенно, если самому убираться лень - запустил и забыл. ILIFE V3S Pro обладает хорошей силой всасывания, имеет три режима для чистки, режим анти-столкновения, автоматически возвращаться в док-станцию для зарядки и отлично справляется с грязью, в том числе и с шерстью домашних животных. А благодаря экспресс-доставке, новый домашний помощник приедет к вам очень быстро!

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В отзывах пишут:
  • Отличный пылесос за свои деньги. Хорошо всасывает, справляется даже с ворсистым ковром. Из минусов это отсутствие логической навигации, налетывает лишние круги по одному и тому же месту иногда и шум, но это совсем не доставляет неудобства, когда видишь результат его работы. В доме пахнет чистотой и свежестью. Спасибо продавцу за быструю отправку и хороший товар.
Бюджетный робот-пылесос
Универсальная насадка на кран

Универсальная насадка поможет отрегулировать подачу воды и значительно сэкономит ее расход. Четырехслойный сетчатый фильтр удалит примеси, а двойные прокладки предотвратят брызги воды во все стороны. Прочная медь и скрытый корпус обеспечат дополнительную долговечность. Этот кран будет работать в течение 10 лет! Товар также включает в себя усиленные двойные o-образные клапаны, которые обеспечивают предотвращение всех протечек. Подходит как для домашнего использования, так и для ресторана, прачечной или заднего двора. На выбор представлены несколько размеров и типов.

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В отзывах пишут:
  • Наконец-то нашел то, что на видео. Правильная насадка. От многих других продавцов приходит подделка, которая не крутится в стороны, пластиковое колено, а не из металла и без переключения режимов. В этой все супер! Доволен как слон.
Универсальная насадка на кран
Мужская бесшовная футболка

Стопроцентный хлопок и отсутствие швов - это эталон удобства, если речь о футболках. Комфортная универсальная вещь, которую не хочется снимать, продается со скидкой и ускоренной доставкой. У товара очень высокий рейтинг - покупатели отмечают качественный пошив и очень приятную цену.

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В отзывах пишут:
  • Футболка пришла за 2 дня на почту. Качество отличное, 100% хлопок, на ощупь приятная, швы хорошо прошиты, нитки не торчат.
Мужская бесшовная футболка
Портативный мини-принтер

Если вы ностальгируете по старым фотоальбомам, не доверяете синхронизации, различным облакам и дискам, то мини-принтер наверняка будет вам полезен. Во-первых, это гораздо дешевле, чем аппараты с печатью фотографий, что стоят по городу. Или в каких-то специальных магазинах. Вдобавок – принтер всегда с вами. На отдыхе и уж тем более дома.Во-вторых, качество фото – вполне приемлемое, правда, ч/б. Но любителям нуара – самое то. Тем более, за такую цену.

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В отзывах пишут:
  • Бумага - плотная. Доставка – быстрая.
Портативный мини-принтер
Фитнес-резинки

Одна из самых популярных вещей для тренировок – резинки для фитнеса. Универсальный инвентарь, который сможет помочь как дома, так и в зале. Стоит недорого, не требует какого-то особенного подхода и специального места для того, чтобы заниматься.Резинки качественные, не порвутся после пары-тройки тренировок. К тому же, с учетом цены можно заказать запасные.

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В отзывах пишут:
  • Если вы впервые покупаете себе резинки, учитывая скидку, лучше заказать два варианта и подобрать то, что подходит именно вам.
Фитнес-резинки
Ирригатор для полости рта

Лечить зубы в наше время весьма дорогое удовольствие. Обычно поход к стоматологу обходится в немаленькую сумму. Поэтому лучше один раз заплатить за дополнительную гигиену, чем потом переплачивать за лечение.Если вам дорого здоровье ваших зубов, дополнительная чистка никогда не помешает.

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В отзывах пишут:
  • Резервуар маловат, но и цена невелика. В особенности в сравнении с другими вариантами.
Ирригатор для полости рта
Женская косуха

Байкерская куртка оверсайз из искусственной кожи на “АлиЭкспрессе” стоит намного дешевле, чем в офлайн-магазинах. Она отлично сочетается с брюками, платьями и юбками и может стать изюминкой образа. Доступны черный, белый и красный цвета, а также ускоренная доставка.

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В отзывах пишут:
  • Мой любимый заказ на "АлиЭкспрессе". Гарантирую, что такое качество и фасон в массмаркете дешевле 8к не найти. Очень крутая модель, сидит офигенно - все ожидания удовлетворены. За 2к - просто сказка. Поэтому любуйтесь на кучу моих фотографий в отзыве. Доставка 2 недели в Волгоград.
Женская косуха
Трансмиттер

Для максимального комфорта в автомобиле, нужно обязательно иметь разъемы для телефона. Понадобится это как вам, так и вашим пассажирам. Впрочем, для тех, кто до сих пор пользуется флешками для прослушивания музыки, данный гаджет тоже подойдёт. Подключение – через разъем прикуривателя.

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В отзывах пишут:
  • Иногда туговато входит в разъём. Но в целом это проблема на один раз.
Трансмиттер
Ультразвуковая стиральная машинка Xiaomi

Потрясающая находка, которая избавит дачников и путешественников от проблемы стирки в “походных” условиях. Многофункциональная миниатюрная стиральная машинка от известного бренда Xiaomi, похожая на компьютерную мышь, всего за 15-30 минут отстирает ваше белье в тазике, ведре или любой другой емкости с водой. Машинка работает от электрической сети и заряжается с помощью USB. Кстати, ее также можно использовать в качестве посудомоечной машины, ведь благодаря высокочастотным вибрациям она отлично удаляет не только пятна с одежды, но и грязь с посуды. 

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В отзывах пишут:
  • Быстрая доставка. Сделано очень аккуратно. Жужжит, вибрирует, ультразвук ли - не знаю. Покупала для стирки тряпочек от робота - мойщика пола. По-моему, свою функцию выполняет. Надеюсь, прослужит долго.
Ультразвуковая стиральная машинка Xiaomi
Набор блогера

Сегодня не осталось ни одного человека, который не знает про ТикТок и развитие подобных платформ. Конкретно в ТикТоке уже зарегистрировались все — от маленьких со своими родителями до старшего поколения, мило копирующего тренды. Если вы тоже задумались о покорении платформы (тем более что для этого, возможно, потребуется только пару раз покорить «реки»), нужно задуматься и о дополнительном оборудовании. На первых парах качество не особо важно, а вот потом зрителям захочется киношности картинки или хотя бы смотрибельного света. Можно убить сразу двух зайцев и купить, помимо света, ещё и штатив.

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В отзывах пишут:
  • Сильно мятая коробка.
Набор блогера
Таблетки для посудомоечной машины по суперцене

Набор заказали на “АлиЭкспрессе” уже больше 25 тысяч раз. Это и не удивительно - в пакете 100 качественных таблеток для посудомойки по смешной цене. Они отлично работают даже при низкой температуре, удаляют сложные загрязнения и пригоревшую пищу с первого раза. Доставят таблетки всего за 2-3 дня.

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В отзывах пишут:
  • Принёс курьер быстро. Таблетки дешевле, чем в Ашане по акции. Всегда их берём. Срок изготовления свежий. Рекомендую.
Таблетки для посудомоечной машины по суперцене
Наушники Honor Earbuds 2 Lite

Новое поколение наушников от Honor называют бюджетным аналогом AirPods. Пара беспроводных красавцев оснащена технологией активного подавления шума (ANC), сенсорным управленим и первоклассным звучанием. Наушники поддерживают быструю зарядку - всего 10 минут в кейсе обеспечивают работу в течение 4 часов, а полное время работы с подзарядкой от кейса составляет до 32 часов. Тесты показали, что Honor Earbuds 2 Lite отлично ведут себя и в динамичных играх - они работают без задержек. Отдельной похвалы заслуживает стильный и очень удобный дизайн - правильно подобранные амбушюры не дают наушникам выскакивать даже во время активных занятий спортом. Глобальную версию Honor Earbuds 2 Lite можно купить на AliExpress со скидкой в честь премьеры и гарантией ремонта в России.

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В отзывах пишут:
  • Honor Earbuds 2 Lite - наушники с вау-эффектом! Это даже не наушники, а настоящая пушка! Поверьте, мне есть с чем сравнивать! Среди нескольких десятков проводных и беспроводных наушников, которые мне приходилось слушать, у этих просто идеальный звук... Он не просто громкий, а действительно классный, так сказать, с высокой детализацией и позволяет услышать каждую нотку. И, кстати говоря, басы здесь тоже есть и довольно не плохие! Если честно, мне плевать на все остальные фишки, которые есть в наушниках, мне достаточно их крутого звука, но, тем не менее, здесь есть много чего интересного.
Наушники Honor Earbuds 2 Lite
Чайник со свистком по суперцене

Одна из самых примечательных новинок для дома на AliExpress - чайник со свистком из толстой нержавеющей стали, который обойдется в три, а то и четыре раза дешевле, чем аналоги от известных брендов. По качеству и дизайну он не уступает, а с купоном и промокодом от продавца обойдется еще дешевле. Модель рассчитана на 3-4 литра, а доставляют чайник всего за несколько дней из России.

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В отзывах пишут:
  • Быстрая доставка в целости и сохранности. Спасибо продавцу!
Чайник со свистком по суперцене
Портативный тонометр

Тонометр надевается на запястье, он быстро и точно измеряет артериальное и сердечное давление, а также пульс. Результаты аппарат озвучивает вслух, что очень удобно для людей пожилого возраста или слабовидящих. В тонометре есть функция памяти, меню на русском и английском языках. Это один из лучших тонометров на AliExpress, который уже около года держится в топе по продажам. На товар действует ускоренная доставка.

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  • Тонометр отличный! Доставка быстрая. Измеряет точно. Во время измерения давления он издает звук. Как только давление измерено, звук прекращается, можно смотреть результат. Это очень удобно. Брала тонометр без голосового сообщения, чтобы не сажать батарейку, но не пожалела. Тонометр очень удобный и точный! Спасибо продавцу за качественный товар.
Портативный тонометр
Необычная щетка для унитаза

Мало кто ожидает, что ершик для туалета будет радовать глаз. Но силиконовой щетке GURET с футуристическим дизайном это удается. Она не только вызывает улыбку, но и экономит место на полу. Ершик в боксе легко крепится на стену. На него действует ускоренная и экспресс-доставка.

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В отзывах пишут:
  • Упакован отлично, упаковка не повреждена. Доставка раньше срока. Монтаж максимально простой. Покупкой довольна!))
Необычная щетка для унитаза
Универсальный кардридер

У кардридера четыре разъема - для USB, microUSB, карт SD и microSD. Благодаря недорогому крошечному гаджету вы можете легко подключить любой накопитель к любому устройству и максимально быстро перебросить фото, видео или важную информацию. У товара почти 9 тысяч заказов и экспресс-доставка по России.

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В отзывах пишут:
  • Отличный товар! Работает и с компьютером и с телефоном. Рекомендую! 
Универсальный кардридер
Поп-ит браслет

Самая популярная последних игрушка нескольких недель модифицируется, насколько это возможно. Если вначале антистресс имел одну конкретную форму, после подстроился под всевозможных героев мультфильмов и игр. И вот сейчас поп-ит заимел, так скажем, тревел-версию. Хороший вариант как для взрослых, которым неловко признавать, что игрушка прикольная. Так и для детей, которых возможность носить поп-ит не только с собой, но и на себе, просто осчастливит.

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В отзывах пишут:
  •  Вживую даже ярче, чем на фото.
Поп-ит браслет
Детский спортивный костюм «Холодное сердце»

Стильный детский спортивный прогулочный костюм «Холодное сердце» понравится всем девочкам — любителям героев этого мультфильма. Хорошее качество, мягкая, приятная к телу хлопковая ткань. Костюм состоит из двух предметов одежды: пуловера с капюшоном и штанов. Соответствует размеру, берите свой обычный размер. Заказывайте за полцены на сайте.

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В отзывах пишут:
  • Костюмчик хороший, доче понравился. Заказывала черные штаны и голубую кофту, но кофта не голубая, она ближе к мятному цвету, но тоже не плохо. Посылка пришла быстро, рекомендую.
Детский спортивный костюм «Холодное сердце»
Многофункциональное зеркало с видеорегистратором

Зеркало заднего вида с видеорегистратором и двумя камерами - это не только возможность записи всего, что происходит на дороге, с углом обзора 170 градусов, но и масса других функций: плеер, FM-радио, поддержка 4G, Bluetooth и WiFi, навигатор, календарь и многое другое. В выключенном состоянии это обычное зеркало, а значит, его не унесут автоворы. Во включенном - настоящий автомобильный миникомпьютер с поддержкой русского языка. В Россию товар доставляют ускоренно. Доступна и экспресс-доставка. 

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В отзывах пишут:
  • Очень хорошо упаковано. Шустрое зеркало, андроид не тормозит. Для запуска Play Market понадобилось дать ему разрешение на внесение системных изменений. Покупкой доволен.
Многофункциональное зеркало с видеорегистратором
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