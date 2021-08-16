Необычную кофемашину в виде крана на AliExpress продают с огромной скидкой
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Оригинальная итальянская кофемашина Kamela Kamira готовит замечательный эспрессо по новому принципу. Как и профессиональные кофемашины, она под сильным давлением нагнетает воду и пропускает ее сквозь прессованный кофе, бережно извлекая настоящий кофейный вкус и аромат. Но при этом машина из нержавейки работает без мотора - на газовой или индукционной плите. Так намного компактнее и дешевле. Пока что новинка продается на “АлиЭкспрессе” по промоцене, но уже скоро может подорожать.
Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон!
Если вы любите готовить, то она вам точно понравится. Удобная в использовании овощерезка с набором острейших стальных лезвий моментально, просто и, что немаловажно для любой хозяйки, красиво нарежет овощи и фрукты. Так же на ней можно натереть сыр или приготовить фруктовое пюре, что пригодится мамам с маленькими детьми. Благодаря экспресс-доставке этот товар придет к вам в течении нескольких дней.
Потрясающая вещь. У каждой хозяйки на кухне просто обязана быть Овощерезка. Время нарезки продуктов сокращается в разы. Продукты после нарезки ровненькие и красивенькие кубики, нарезать можно всё, в том числе и лук репчатый. Советую всем, берите и не сомневайтесь. Качество отличное, ножи очень острые - обращайтесь ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, можно порезать пальцы даже при мойке Овощерезки. Всё точно как в описании и на картинках. Продавец отвечает на вопросы. Рекомендую к покупке данный товар.
Потрясающая находка, которая избавит дачников и путешественников от проблемы стирки в “походных” условиях. Многофункциональная миниатюрная стиральная машинка от известного бренда Xiaomi, похожая на компьютерную мышь, всего за 15-30 минут отстирает ваше белье в тазике, ведре или любой другой емкости с водой. Машинка работает от электрической сети и заряжается с помощью USB. Кстати, ее также можно использовать в качестве посудомоечной машины, ведь благодаря высокочастотным вибрациям она отлично удаляет не только пятна с одежды, но и грязь с посуды.
Быстрая доставка. Сделано очень аккуратно. Жужжит, вибрирует, ультразвук ли - не знаю. Покупала для стирки тряпочек от робота - мойщика пола. По-моему, свою функцию выполняет. Надеюсь, прослужит долго.
Ручка удаляет папилломы, бородавки, пигментные пятна и мелкие шрамы, в том числе от акне. Это настоящая фея-спасительница, особенно если речь идет о возрастных изменениях. Одна процедура с точно таким же инструментом в косметическом салоне обходится примерно во столько же, сколько сам инструмент на AliExpress. Это говорит само за себя. Но будьте внимательны - не применяйте ручку для удаления родинок и родимых пятен. Такие операции должен выполнять только врач после соответствующих анализов.
Отличное устройство. Ранее имел опыт удаления папиллом в медицинском учреждении при помощи аппарата, работающего на таком же принципе. Данное устройство ничуть не хуже и всегда под рукой. Спасибо продавцу.
Будильник - это то, с чего начинается утро, и чтобы оно начиналось хорошо, будильник должен быть приятным и функциональным. Цифровой смарт-будильник со стильным дизайном и комфортной подсветкой обладает множеством нужных и интересных функций. Например, проекцией часов на любую поверхность, будь то стена или потолок. Внутрь будильника также встроено FM-радио, датчик температуры воздуха и влажности, несколько режимов подсветки, регулируемый угол наклона часов, а также функция отложенного будильника и возможность установки, сохранения и повтора нескольких будильников одновременно. Кстати, девайс можно также использовать и в качестве зеркала для макияжа благодаря его зеркальной поверхности и подсветке.
До Новосибирска за две недели, продавец отправил заказ в тот же день. Часы отличные. В принципе есть все функции. 3 варианта подсветки дисплея (4 вариант без подсветки), есть возможность поставить автоподсветку. 3 варианта проекции. Проекцию можно переворачивать на 180⁰. Есть радио, станции ловит и запоминает автоматически, можно выбрать любую на будильник. Показывает температуру и влажность, насколько точно не замерял. Подсветка яркая, синяя, мне понравилась. Проекция тоже отлично смотрится при любом наклоне. Работают от телефонного блока для зарядки. В комплекте имеется провод usb/микро usb 1.5 метра. Покупкой доволен.
Японские кухонные ножи отличного качества и для всех видов продуктов, которые только можно встретить в процессе готовки. Можно купить по одному только те, которые вам нужны, а можно купить сразу набор из восьми штук. Обратите внимание, хорошая скидка!
Новое поколение наушников от Honor называют бюджетным аналогом AirPods. Пара беспроводных красавцев оснащена технологией активного подавления шума (ANC), сенсорным управленим и первоклассным звучанием. Наушники поддерживают быструю зарядку - всего 10 минут в кейсе обеспечивают работу в течение 4 часов, а полное время работы с подзарядкой от кейса составляет до 32 часов. Тесты показали, что Honor Earbuds 2 Lite отлично ведут себя и в динамичных играх - они работают без задержек. Отдельной похвалы заслуживает стильный и очень удобный дизайн - правильно подобранные амбушюры не дают наушникам выскакивать даже во время активных занятий спортом. Глобальную версию Honor Earbuds 2 Lite можно купить на AliExpress со скидкой в честь премьеры и гарантией ремонта в России.
Honor Earbuds 2 Lite - наушники с вау-эффектом! Это даже не наушники, а настоящая пушка! Поверьте, мне есть с чем сравнивать! Среди нескольких десятков проводных и беспроводных наушников, которые мне приходилось слушать, у этих просто идеальный звук... Он не просто громкий, а действительно классный, так сказать, с высокой детализацией и позволяет услышать каждую нотку. И, кстати говоря, басы здесь тоже есть и довольно не плохие! Если честно, мне плевать на все остальные фишки, которые есть в наушниках, мне достаточно их крутого звука, но, тем не менее, здесь есть много чего интересного.
Робот-пылесос с функцией влажной уборки, большим пылесборником и сверхмощным всасыванием еще несколько дней можно купить с большой скидкой благодаря купону и промокоду. Это тот нечастый случай, когда в рамках промоакции топовую технику продають с честной скидкой до 40%.
Пылесос отличный, покупаю уже второй, этот купил родителям в подарок на НГ. Доставили вовремя. Отличие от моего, который я заказывал у другого продавца, только в коробке. Тут она лучше, хороший ламинированный картон с принтами. Пылесос обновился до последней версии, всё работает, после моего пылесоса, точно такого же, ещё нашёл немного пыли, в связи с чем первый получил выговор. Продавца советую.
Тонометр надевается на запястье, он быстро и точно измеряет артериальное и сердечное давление, а также пульс. Результаты аппарат озвучивает вслух, что очень удобно для людей пожилого возраста или слабовидящих. В тонометре есть функция памяти, меню на русском и английском языках. Это один из лучших тонометров на AliExpress, который уже около года держится в топе по продажам. На товар действует ускоренная доставка.
Тонометр отличный! Доставка быстрая. Измеряет точно. Во время измерения давления он издает звук. Как только давление измерено, звук прекращается, можно смотреть результат. Это очень удобно. Брала тонометр без голосового сообщения, чтобы не сажать батарейку, но не пожалела. Тонометр очень удобный и точный! Спасибо продавцу за качественный товар.
Сделать из обычного телевизора смарт или наслаждаться любимыми фильмами где и когда угодно теперь можно очень просто. Благодаря универсальной приставке Smart TV Box, которая легко подключается к телевизору или монитору, можно смотреть ролики на YouTube, IPTV или фильмы в онлайн-кинотеатрах. Приставка имеет 4 Гб оперативной памяти, 32 Гб встроенной памяти и работает на операционной системе Android. Сейчас ее можно приобрести по привлекательной цене со специальными скидками и с быстрой доставкой Плюс.
Заказ в Воронеж дошел за неделю, заказывал быстрой доставкой. С продавцом не общался, не было надобности. Покупкой очень доволен, за минимальные деньги получил отличный домашний кинотеатр. Все ставится без проблем, работает на ура. Подключал проводную мышь вместо пульта с функцией мыши - полет нормальный. Wi-Fi подключился тоже без проблем. Телек старый, но для этой приставки это не проблема, можно даже к монитору подключить, потому что звук - отдельный выход на колонки, видео - нужен HDMI переходник на разъем в вашем телевизоре. Если в телеке встроен HDMI, то ничего не нужно, шнур в комплекте.
Беспроводная IP камера, наверняка понравится тем, кто ценит комфорт и безопасность своего дома и семьи. Устройство для видеонаблюдения имеет функцию управления через приложение и удаленный просмотр, звуковой сигнал тревоги, датчик движения, автослежение, режим ночного видения, WI-FI и двустороннее аудио. Может использоваться в качестве видеоняни в присмотре за маленькими детьми или пожилыми людьми.
Доставка за неделю (Москва). Работает, как заявлено. Движения очень тихие. ИК-подсветка достаточно мощная - 6-7 метров. Настройки просты и интуитивно понятны. 3 недели работает нормально. Научился передавать звук со смартфона на камеру - надо удерживать символ микрофончика - тогда звук идет со смарта на камеру. Запись на карту идет нормально - хоть по движению, хоть постоянно в цикле. 32G хватает на 3 дня в среднем качестве. В целом доволен. Рекомендую.
Настоящий тираннозавр в мире смарт-часов! А все потому, что ему не страшны ни вода, ни удары, а батарея в режиме ожидания держит заряд до 20 дней. Покупатели отмечают в комментариях легкий вес и впечатляющий дизайн. А главное, на AliExpress эти часы значительно дешевле, чем в отечественных магазинах. Замечательный бонус - на товар действует экспресс-доставка.
Классные часы, не пожалел ни разу, что взял. Люблю шоки, эти в том же стиле, на руке смотрятся круто, циферблатов уйма, не тяжелые, ремешок в меру мягкий, особенно класс, что такой стандарт защиты на них, приятно носить часы и знать, что они не разобьются от падения и не промокнут в воде, они ещё и умные, для меня есть все, что надо, а дизайн так вообще.
Портативный вентилятор со стильным дизайном выручает в душном помещении, на прогулке в жаркий день, в походе. Полезный гаджет придуман специально для активных людей, а зарядить его можно даже от повербанка.
Заказал 13 апреля, приехали 22, доп. упаковка от повреждений, девайсы работают, довольно тихие (3 скорости), зарядка type-c, довольно таки габаритные, но без неудобств. Брал на подарки, посмотрим, может, возьму еще.
Универсальная насадка поможет отрегулировать подачу воды и значительно сэкономит ее расход. Четырехслойный сетчатый фильтр удалит примеси, а двойные прокладки предотвратят брызги воды во все стороны. Прочная медь и скрытый корпус обеспечат дополнительную долговечность. Этот кран будет работать в течение 10 лет! Товар также включает в себя усиленные двойные o-образные клапаны, которые обеспечивают предотвращение всех протечек. Подходит как для домашнего использования, так и для ресторана, прачечной или заднего двора. На выбор представлены несколько размеров и типов.
Наконец-то нашел то, что на видео. Правильная насадка. От многих других продавцов приходит подделка, которая не крутится в стороны, пластиковое колено, а не из металла и без переключения режимов. В этой все супер! Доволен как слон.
Портативная bluetooth-колонка обладает отменным качеством звука, стильным дизайном и относительно легким весом. Фирменная батарея обеспечивает до 12 часов воспроизведения в режиме нон-стоп. Кроме того, динамик обладает водонепроницаемым корпусом, так что не боится ни проливных дождей, ни пролитых жидкостей, ни полного погружения в воду. Колонку сейчас можно приобрести по скидке и с быстрой доставкой Плюс.
Колонки просто бомба! Anker есть Anker, давно пользуюсь товарами этого бренда, никогда никаких нареканий к качеству товара не было, поддержка магазина выше всяких похвал! Заказал сразу две колонки, соединил между собой по TWS. Четкое стерео со сбалансированными частотами! Одновременно закал к ним чехлы, все пришло в один день. Покупкой очень доволен, не жалко ни копейки потраченных денег! Категорически рекомендую (лучше сразу две, кстати, так выходит значительно дешевле)!
Если вы ищете крутые гаджеты с Алиэкспресс, то советуем обратить внимание на стильную, легкую и очень удобную светодиодную лампу, которая является настоящей находкой для тех, кто проводит время у компьютера в темное время суток.Лампа имеет 3 оттенка свечения и обеспечивает максимальный комфорт для глаз при работе с компьютерным монитором. Кроме того, можно регулировать ее наклон и яркость освещения. Кстати, купить лампу можно с быстрой доставкой Плюс и неплохой скидкой.
Доставка по России очень быстрая, правда коробка пришла помятая с одной стороны, но лампа не повреждена. Работает без нареканий, на монитор встала хорошо. В комплекте шел usb провод. Подключил его к usb-выходу монитора и все работает без дополнительных подключений к чему-либо. Работать стало удобнее, лишнюю лампу со стола можно убрать. В общем, продуктом очень доволен. С продавцом не общался.
Компактный монокуляр с 13-кратным увеличением - идеальный подарок любителям путешествий, турпоходов, наблюдений за птицами, дикими животными и луной. Он стоит дешевле брендовых монокуляров и биноклей, а по качеству линз им не уступает. У товара очень высокий рейтинг, множество заказов и восторженные отзывы. Доставляют его ускоренно, доступна и экспресс-доставка, а купон от продавца сэкономит вам еще 300 рублей.
Пришло быстро, за 5 дней. Сам товар замечательный, приближает точно в 13 крат, проверил математическим путем. Пластик качественный, линзы целые, упаковка отличная, коробка помялась, но все целое. В общем, стоит своих денег.
Качество линз высокое. За такую цену нет претензий.
Электрическая Мини печь — Simfer M3516 с конвекцией и подсветкой. Это духовка компактного размера с 5-ю режимами работы, которая станет отличной заменой электрической или газовой плите на кухне небольшого размера или на даче! Прекрасно подойдет для приготовления овощных, рыбных, мясных блюд или ароматной выпечки. Плюс супербыстрая доставка по РФ!
Печка очень хорошая, простая система управления. Первым делом попробовала испечь хлеб. Получилось отлично. Приятным бонусом оказалось, что можно в печке делать йогурт. Режим конвекции также расширяет возможности.
Отличный аксессуар подойдет в качестве подарка. Такие очки идут всем, чьи лица имеют мягкий контур. Поляризационные очки блокируют появление солнечных бликов, а потому будут незаменимы при вождении. Очки KINGSEVEN выгодно подчеркнут плавные черты вашего лица. Заказывайте по ускоренной доставке.
Ультразвуковой скрабер для глубокой чистки лица - это волшебный гаджет, который способен значительно облегчить жизнь современных девушек и сократить затраты на походы к косметологу. Симпатичный, легкий и многофункциональный прибор не только бережно удаляет грязь, черные точки и очищает поры нежной кожи лица, но и обладает массой других полезных функций. Например, функцией массажа, что стимулирует выработку коллагена и помогает разглаживать морщины и делать кожу более подтянутой и гладкой.
Лицо очистила за минут 15. Вытаскивает все черные точки, сальные нити, прыщи. Кожа теперь дышит, это невероятно приятно. Делала на мокрое лицо, не использовала никакие гели специальные, но думаю с ними будет еще круче очищение. Но и на мокрое лицо просто супер. Я очень рада и не жалею о покупке. Экономия, не надо платить за процедуры и терять время на это.
Беспроводная камера наблюдения с 4-кратным зумом, двусторонним аудио и с функцией локального резервного копирования до 128 Гб. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым, защищенным от солнца и пыли, и устойчив к морозам и перепадам температур, а потому подходит для любого климата. К другим преимуществам можно отнести удаленный доступ и регулировку угла поворота и наклона. Отличным бонусом является огромная скидка и быстрая доставка из России.
Заказываю 4 камеру. Все работают без нареканий. Подключены по wi-fi. Одна висит на улице, испытания в -35 градусов прошла успешно. Все пишут на собственные карты памяти. 32 гб хватает на неделю записей. Цена на данную камеру у этого продавца одна из самых низких.
Новейший и крутейший смартфон от известного бренда Xiaomi POCO M3 Pro 5G за свою небольшую цену (всего чуть больше 11 тысяч рублей) предлагает невероятный для такого бюджетного смартфона набор функций. 90 Гц процессор, огромный безрамочный экран 6,5 "FHD с DotDisplay, мощная батарея в 5000 мА/ч и тройная камера. Телефон и самолет в одном лице)
Продавец оперативно отправил мой заказ, и уже через 10 дней я получил его. Очень быстрая доставка! Смартфон легкий и имеет неповторимый дизайн, очень быстрый благодаря процессору Dimensity 700, и на камеру 48mp получаются качественные снимки. За день пользования, сеть и мобильный интернет ни разу не падали, я полностью доволен своим заказом, и рекомендую эту модель к покупке. Другие бренды, как правило, предлагают более высокую цену за более слабое железо!
Компактный, но достаточно мощный и надежный дрон с камерой 4K, 50-кратным зумом и WI-FI, станет отличным подарком как для взрослых, так и для детей. Дрон прост в управлении (работает от пульта или с помощью приложения на смартфоне), имеет стабилизацию и не боится жесткого приземления. Немаловажно и то, что сейчас его можно купить по скидке в 50%, а доставка из России гарантирует быстрое получение товара.
Товар пришел очень быстро.Брал версию с камерой 4К и тремя аккумуляторами. Упакован, как обычно, хорошо, чтобы не пострадал во время путешествия. Выглядит немного меньше, чем ожидалось. Очень легкий, запускать во время хоть какого-нибудь ветерка не получится - унесет. В целом, впечатление от покупки положительное, приобретением доволен. Запускать можно, как с пульта д/у (как обычный вертолетик), так и через приложение на смартфоне или планшете. Для пульта нужны три батарейки АА. Связь с телефоном осуществляется через WI-FI. Запись видео и фото идет в память смартфона, у дрона нет своей памяти. Видео пишет в размере 2048*1080, фото в размере 4096*2160, но шикарного качества ждать не стоит, так как оно зависит больше от объектива, а не от количества мегапикселей. поэтому, радует, хотя бы, наличие этой функции.
Беспроводная бритва Xiaomi с тремя 3D-головками - хит продаж и лучшая электробритва на AliExpress 2021 года. Покупатели отмечают премиум-качество при бюджетной цене (аналоги других известных брендов стоят на порядок выше) и мощный аккумулятор, который долго держит заряд при ежедневном использовании. Хорошая новость - товар доставляют быстро из России.
Это одни из самых популярных смарт-часов 2021 года на AliExpress. Кроме стандартных функций, таких как шагомер, оповещения из всевозможных соцсетей, измерение пульса, давления, уровня воды, отслеживание сна, управление музыкой и камерой, здесь доступны будильник, календарь, таймер, множество спортивных режимов, измерение сатурации, напоминание о малоподвижности, отклонение вызова и многое другое.
Часы очень понравились. Первый плюс - это приложение, простое и удобное, называется Da Fit. Перепробовали много вариантов, только тут приложение сделано как надо. Удобное управление, для людей в возрасте подходит. Интерфейс часов удобный, все функции сделаны также удобно. Ремешок сменный, крепится на раздвижных защелках, как у huawei. Очень лёгкие. Из минусов - всего 3 циферблата. Сообщения отображает корректно, без смайликов. В общем, это интересные часы с хорошим приложением.
Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?
Привести свое тело в идеальную форму, не прибегая к тренажерам, можно! Со стимулятором мышц это намного проще, чем вы могли представить. Беспроводной стимулятор мышц изготовлен из высококачественных материалов. Абсолютно безопасен и эффективен. Он поможет вам создать тело вашей мечты, не изнуряя себя тренировками. Просто закрепите его на теле — тренажер будет работать без вашей помощи. Простой дизайн, легкий в управлении, компактный и портативный. Данный товар продают с огромной скидкой.
Устроить у себя домашний кинотеатр значительно проще, чем кажется. Идеальным вариантом для воплощения этой цели является компактный и современный проектор. Его можно использовать отдельно с картой памяти или подключить к смартфону и игровой приставке и наслаждаться сочными цветами, отличным звуком и огромной картинкой с минимальным затратами. Проектор оснащен улучшенной ЖК-матрицей, а также мощной LED лампой со световым потоком в 7000 люменов, что обеспечивает превосходную картинку с широким цветовым диапазоном, а благодаря обновленной системе охлаждения уровень шума снизился до минимального.
Крутой проектор. Картинка за эти деньги шикарная, детализированная, четкая. Расстояние от экрана до линзы 2.8 м, размер проекции где-то 2 на 1,2-1,4 м, можно и больше, но мне и этой диагонали достаточно. Звук классный, даже внешней акустики не надо, он сравним с колонками блютус от jbl и им подобным, громкий и басовитый. Про шумность, шум турбинки примерно как шумит системный блок компьютера, при просмотре кино это совсем не замечается. Купил базовую версию без андроида, все фильмы которые я запускал с флешки через встроенный проигрыватель работали исправно и не в одном из них не было проблем со звуком. Жесткий диск на 320 гб не потянул почему-то, а с флешки на 64 спокойно файлы грузит. Подключал ps3 - все шикарно.
Смеситель для душа GAPPO с термостатом - отличный повод понежиться в ванной под струями тропического душа. Лаконичный дизайн с прямыми линиями отлично впишется в любую ванную комнату, а удобство использования порадует и взрослых и детей. Быстрая доставка из РФ, так что ваша покупка приедет к вам всего за несколько дней.
Заказ пришёл раньше указанного срока, за что спасибо продавцу. Установка достаточно простая - не требует особых навыков. Качество душевой системы хорошее. Выглядит стильно. Посмотрим насколько долго прослужит. Тропический душ - очень полезная вещь
Самоочищающаяся швабра YOREDE из микрофибры станет отличным домашним инструментом для мытья пола и уборки. Влажная швабра поглощает пятна, хорошо впитывает воду и может очистить стойкие масляные пятна, функция сухой уборки проследит, чтобы не оставалось лишних волос и ворсинок. Швабра с вращающейся на 3,360° подвижной частью.