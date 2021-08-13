13:44 (мск), источник: Газета.Ру
«Опасный период»: как будет развиваться ситуация с COVID-19 осенью
Академик РАН призвал ужесточить контроль за ношением масок в сентябре.
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В сентябре Россию ждет рост заболеваемости COVID-19 — этому поспособствует конец сезона отпусков, сообщил замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.
«Самый опасный период — это сентябрь, начало учебного года. Туристы приедут
С ним согласен бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
«В сентябре будет подъем. Учитывая, что сейчас дети вернутся в школы, большинство россиян вернется с каникул. И мы с вами получим рост заболеваемости, к сожалению», — заявил он РИА «Новости».
«Только к зиме, вероятно, будет стабилизация. Скорее всего, в
«Новые штаммы, как правило, обладают неизученными свойствами. Поэтому с учетом их появления точную ситуацию в сентябре предсказать невозможно», — заявил он «Газете.Ru».
Сегодня в 80% случаях россияне болеют
Этот штамм входит в список VOI (Variants of Interest), в который ВОЗ вносят варианты SARS-CoV-2, распространяющиеся на все более обширной территории и вызывающие опасения у ученых. В список также входят штаммы: «каппа» (Индия) и «лямбда» (Перу), «альфа» (Великобритания), «бета» (Южная Африка) и «гамма» (Бразилия).
Вместе с тем сдержать новую вспышку заболеваемости в России поможет ужесточение ограничительных мер, полагает Вадим Покровский.
«Маски — довольно эффективная мера защиты. С первого сентября необходимо ужесточить контроль за их ношением. Это поможет стабилизировать ситуацию, к тому же у нас уже есть так называемая иммунная прослойка — это дает дополнительную защиту», — пояснил он.
«В целом уже большая часть населения встретилась с коронавирусом или была вакцинирована. Нам пока неизвестно, остановит ли это циркуляцию вируса — скорее всего, не остановит. Однако у нас будет иммунная прослойка, которая поможет нам сказать, что пандемия больше не является определяющим фактором нашей жизни. К пандемии нужно просто привыкнуть. Сейчас у нас есть все возможное: например, доступны вакцины. В дальнейшем кардинально вряд ли
Тем временем медики ожидают появление новых, более эффективных препаратов на рынке вакцин. Это также посодействует победе над пандемией.
«Сейчас уже создается назальная вакцина. Иммунитет, который создается на слизистой, может оказаться эффективнее общего, который достигается при вакцинации. Таким образом, мы сможем достичь единичных случаев заболевания, не будет вспышек и не будет существенной смертности от COVID-19», — заключил Покровский.
Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о завершении доклинических испытаний назальной формы «Спутника V». Решается вопрос о финансировании клинических испытаний. Назальная вакцина — второй компонент препарата «Спутник V», который распыляется с помощью шприца со специальной насадкой в носовую полость.
«Вакцину капают в нос, при этом нужно глубоко вдохнуть. Вся процедура занимает меньше минуты. Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем