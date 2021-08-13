05:28 (мск), источник: Известия
Эксперт назвал сроки начала новой климатической эпохи
После 2035 года в мире начнется новая климатическая эпоха, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Кроме того, четыре основные устоявшиеся модели показывают… одна из них дает нам шансы, что мы после 2035 года начнем возвращаться к балансу климатической системы. И не только вернемся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчет для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период», — приводит RT его слова.
Специалист уточнил, что человечество будет постепенно приспосабливаться к климатическим изменениям, поэтому существенного воздействия новые условия на жизнь людей не окажут.
В конце июля эксперты объяснили, что природные бедствия, которые в последнее время всё чаще происходят на Земле, стали следствием глобального изменения климата.
Как отметил немецкий метеоролог Йоханнес Кваас, изменения в климате, которые наблюдаются сейчас, связаны с выбросами, произошедшими несколько десятилетий назад.