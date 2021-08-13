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01:42 (мск), источник: Известия

На курортах Египта для туристов из РФ организовали 15 досмотров

Туристов, вылетающих с курортов Египта прямыми рейсами в Россию, в местных аэропортах ждут строгие предполетные процедуры, некоторые из которых дублируются на разных этапах, выяснили «Известия». Направляющимся в Россию из Шарм-эш-Шейха и Хургады предстоит пройти примерно через 15 пунктов контроля и досмотра.

Источник: Reuters

Для граждан РФ создан отдельный коридор для прохождения предполетных процедур, а также обнесенная стеклянной стеной зона ожидания посадки в самолет с контрольно-пропускной системой.

Каждая личная вещь пассажиров из ручной клади отдельно проверяется. А самих туристов дважды прощупывают с головы до ног сотрудники аэропорта. Из автобусов, подвозящих пассажиров к самолету, разрешается выйти только по одному после очередной проверки посадочного талона и паспорта.

В отелях действует не менее строгая процедура — проверяются въезжающие автобусы, а на входе стоят рамки-скамеры и ленты-интроскопы.

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В отелях на египетских курортах введены не менее строгие процедуры. Перед въездом на территорию отеля туристические автобусы останавливаются, выключают двигатель. После этого транспорт осматривают собаки. На входе в отель отдыхающие должны пройти через рамки-сканеры, а их вещи проверяют на ленте интроскописеского досмотра. Вход в гостиницу посторонним запрещен, туда могут попасть только туристы после проверки документов.

Столь беспрецедентные меры безопасности были приняты с момента возобновления Россией авиасообщения с курортами Египта. Оно было закрыто с конца 2015 года после взрыва самодельного взрывного устройства на борту авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшей рейс Шарм-эш-Шейх-Санкт-Петербург. Жертвами авиакатастрофы над Синайским полуостровом стали 224 человека.

Сейчас прямые рейсы с курортов Египта в Россию выполняются на самолетах большой вместимости — 522-местных Boeing 747 авиакомпании «Россия» (дочерняя структура «Аэрофлота») и 300-местных Airbus A330 Egyptair. «Россия» рекомендует пассажирам прибывать в авиагавани Хургады и Шарм-эш-Шейха за пять часов до вылета. По словам источника «Известий» в крупной российской авиакомпании, уже 18—20 августа обратные рейсы «России» с курортов в Москву полетят заполненными на 100%.

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