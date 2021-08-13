12:38 (мск), источник: Известия
Поболел — и хватит: можно ли уволить за частые больничные
Что еще служит раздражителем в отношениях работника и его работодателя.
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Почти треть российских работодателей (29%) сталкивалась с злоупотреблением больничными среди работников. Каждый четвертый (24%) при этом считает, что такая домашняя «отсидка» может стать поводом для увольнения, а 2% опрошенных согласны с этим наверняка, следует из исследования, проведенного сервисом «Доктор рядом» и платформой hh.ru. В то же время большинство респондентов (54%) убеждены, что выгонять за частые больничные нельзя.
В рамках исследования были опрошены и сами работники. Выяснилось, что 8% были уволены именно по причине здоровья. Кроме того, 86% респондентов отметили, что хорошее самочувствие имеет первостепенное значение для построения карьеры.
Для некоторых профессий крепкое здоровье действительно является необходимым условием. При этом, как правило, работодатели не прописывают данное требование в вакансиях, рассказала гендиректор рекрутингового агентства ProfiStaff Ирина Никулина. Но на финальном этапе часть кандидатов всё равно проходит полный медосмотр.
— Хорошие показатели здоровья учитываются на производстве, например, для технологов, конструкторов, рабочих, связанных с «опасными и вредными производственными факторами». Смотрят на здоровье и при найме работающих в условиях Крайнего Севера, в добывающей отрасли, для таких профессий, как горный инженер, геолог и рабочие специальности, — перечислила собеседница.
Генеральный директор завода металлоконструкций МАМИ Александр Царев отмечает, что в других отраслях работодатель не всегда может отобрать правильного кандидата. Несмотря на высокие физические требования к работнику завода (сварщики постоянно дышат парами металлов; металлурги стоят у доменных печей), о состоянии здоровья соискателя не получится узнать заранее.
— Законодательство запрещает запрашивать
По словам Царева, приходится договариваться с часто болеющими сотрудниками и расторгать договор по соглашению сторон, убеждать в том, что если их здоровье и без того слабое, то на производстве оно будет только ухудшаться.
В то же время бывают подчиненные, которые явно отлынивают от работы с помощью больничных, при этом прекрасно понимают, что они делают.
— У нас на производстве есть очень яркий пример такого «больного», который тем не менее является ценным специалистом, — поделился собеседник. — Он может задержаться на
Основатель международной компании Involta Алекс Концов убежден, что в
— Сотрудник заинтересован в результате, поэтому у нас злоупотреблений не возникает. Напротив, мы в компании считаем, что заставлять человека идти в медучреждение для получения
Увольнение работника, часто и длительно находящегося на больничном, законом не допускается. Более того, работодатель не вправе оспаривать порядок выдачи листка нетрудоспособности, поскольку в этом случае действует непреложный принцип о сохранении врачебной тайны, пояснил зампредседателя коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев.
— Ранее в Трудовом кодексе РФ существовала норма, дающая право работодателю уволить сотрудника по собственной инициативе в связи с состоянием здоровья, если оно препятствует выполнению работы. Сегодня эта норма из Трудового кодекса РФ исключена как противоречащая конвенциям Международной организации труда о социальном страховании граждан, — добавил Шугаев.
— Вероятно, работодатель может уволить сотрудника по п. 3 ст. 81 ТК РФ: несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации. Работодатель может сослаться на то, что сотрудник не выполняет свои обязанности (например, не успевает
Порядок выдачи листков нетрудоспособности помимо законодательных актов о социальном страховании регулирует приказ Министерства здравоохранения России от 1 сентября 2020 года № 925н. Согласно документу, длительность больничного может быть разная.
При амбулаторном лечении заболеваний (травм), отравлений и иных состояний врач выдает листок нетрудоспособности сроком до 15 дней и в дальнейшем может продлить его уже до 30 дней. Фельдшер либо зубной врач единолично выписывает листок нетрудоспособности сроком до 10 дней. Если больничный требуется более чем на 30 дней, документ выдается по решению врачебной комиссии.
— По решению врачебной комиссии больничный может быть продлен на срок не более 10 месяцев, а в отдельных случаях (травмы, состояния после реконструктивных операций, туберкулез) — на срок не более 12 месяцев. Но пациент обязан каждые 15 дней проходить осмотр, — уточнил Андрей Шугаев.
При уходе за больным членом семьи в возрасте до семи лет больничный предоставят на весь период лечения, но оплатят не более 60 дней в году, отметила Анна Пойлова. Если заболевание включено в перечень, утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от
При временном отстранении от работы граждан, контактировавших с инфекционными больными, или бактерионосителей листок нетрудоспособности выдается
— Если выяснится, что документ ненастоящий, то в отношении работника, а также тех, кто изготовил ему поддельный больничный лист, может быть возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ, которая предусматривает достаточно суровое наказание — до трех лет лишения свободы, — пояснил эксперт.
Частые больничные — далеко не единственная вещь, которая доставляет хлопоты начальству. В сервисе по поиску работы Superjob «Известиям» рассказали, что еще раздражает руководство.
— Бывают случаи, когда работник имеет право на дополнительный день отдыха, но использует такой день в очень неподходящий для работодателя момент (предварительно не согласовав такой «отгул»). К примеру, если работник сдал кровь как донор, а потом внезапно заявляет работодателю об использовании дополнительного дня отдыха, — отметил директор департамента юридической практики по трудовому праву Superjob Александр Южалин.
Еще одна ситуация, которая не может нравиться работодателю, — уход сотрудника в учебный отпуск на долгое время. При приеме на работу соискатель может скрыть, что обучается в вузе и в скором времени ему предстоит закрывать сессию или защищать диплом.
— Такие сотрудники просто ставят своего работодателя перед фактом. Отсюда у работодателя опять возникают сложности: на период такого отпуска работник не будет выполнять свою работу, а значит, нужно либо искать замену, либо
В то же время директор агентства ProfiStaff Ирина Никулина замечает: раздражение — не повод для увольнения сотрудника, а скорее повод для беседы.