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01:54 (мск), источник: ТАСС

В США впервые с 1790 года зафиксировали сокращение белого населения

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Число американцев, которые считают себя представителями белой расы, впервые с начала проведения переписей в США в 1790 году сократилось в абсолютных цифрах. Об этом сообщает в четверг газета The Washington Post со ссылкой на данные Бюро переписи США.

Источник: AP 2021

Согласно этим подсчетам, по итогам переписи 2020 года численность белого населения сократилось до 204,3 млн человек. В 2010 году эта цифра равнялась 223,6 млн человек. Сокращение, таким образом, составило 8,6%.

Одновременно с этим белые впервые составили в процентном отношении менее 60% населения. Теперь их лишь 57,8%, в то время как в 2010 году этот показатель составлял 63,7%.

По мнению специалиста по демографии вашингтонского Института Брукингса Уильяма Фрея, сокращение белого населения может объясняться в том числе снижением рождаемости среди молодого поколения белых американцев после финансово-экономического кризиса 2007−2008 годов, а также влиянием так называемого опиоидного кризиса.

«Если бы вы 20 лет назад сказали, что так будут обстоять дела, то вам бы не поверили», — заявил он. «Страна стремительно меняется», — добавил ученый.

Ранее Бюро переписи США сообщало также, что численность населения страны за последние десять лет выросла на 22,7 млн человек, или на 7,4%, что является вторым самым низким показателем за всю историю. Ниже он был только в период с 1930 по 1940 годы, то есть во время Великой депрессии, когда население увеличилось только на 7,3%. В 2000—2010 годах темпы роста населения составили 9,7%.

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