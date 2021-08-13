NASA создаст группу по расследованию инцидента с модулем «Наука»

08:25 (мск), источник: ТАСС
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«В соответствии с политикой NASA формируется группа по расследованию для оценки деятельности. Будет определен состав команды и масштаб расследования, — сообщили в космическом ведомстве. — Группа сосредоточится на анализе доступных данных, сотрудничестве с российскими коллегами по любой информации, которая им требуется для оценки, а также на координации с другими международными партнерами».
Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля. 29 июля модуль пристыковался к МКС. После стыковки в NASA сообщили, что двигатели «Науки» непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск) 29 июля. Экипажу ситуация не угрожала.
Расследование причин инцидента ведет Роскосмос. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин позднее сообщил, что двигатели модуля включились