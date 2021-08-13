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08:25 (мск), источник: ТАСС

NASA создаст группу по расследованию инцидента с модулем «Наука»

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) создает экспертную группу, которая займется расследованием инцидента с модулем «Наука» на Международной космической станции (МКС). Эта группа будет сотрудничать с российской стороной, говорится в распространенном в четверг заявлении американского ведомства в связи с формированием команды специалистов.

Источник: Reuters

«В соответствии с политикой NASA формируется группа по расследованию для оценки деятельности. Будет определен состав команды и масштаб расследования, — сообщили в космическом ведомстве. — Группа сосредоточится на анализе доступных данных, сотрудничестве с российскими коллегами по любой информации, которая им требуется для оценки, а также на координации с другими международными партнерами».

Как отметили в NASA, его специалисты продолжают «оценивать любое комплексное воздействие на Международную космическую станцию непреднамеренного включения двигателей российского модуля «Наука».

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля. 29 июля модуль пристыковался к МКС. После стыковки в NASA сообщили, что двигатели «Науки» непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск) 29 июля. Экипажу ситуация не угрожала.

Расследование причин инцидента ведет Роскосмос. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин позднее сообщил, что двигатели модуля включились из-за проблем, которые связаны с алгоритмами системы управления.

Во время загрузки произошла ошибка.
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