03:48 (мск), источник: Известия
Первый полет нового «самолета судного дня» состоится в 2023 году
Минобороны определило сроки испытаний российского «самолета судного дня». Контракт на
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Компания ВАСО уже начала закупку металла и компонентов для постройки в рамках ОКР «Звено-3С» второго воздушного командного пункта. В отличие от первого образца, он будет создан на базе модернизированного Ил-96−400М новой постройки.
В нем используют обновленную версию двигателей ПС-90А1 и радикально усовершенствованную кабину экипажа, которая позволит сократить количество пилотов до двух человек. Эта модификация пока не поднималась в воздух.
Назначение таких машин — быть запасными воздушными командными пунктами на слушай полномасштабной войны. С их борта высшее военное руководство может управлять стратегическими ядерными силами и войсками по всей стране.
Предыдущее поколение воздушных командных пунктов Ил-80 создали на основе среднемагистрального широкофюзеляжного лайнера Ил-86. Разработку этого варианта инициировали еще в СССР
«Самолеты судного дня», с которых высшее военное руководство может управлять вооруженными силами, есть только у двух государств мира — у России и США. Самыми известными из подобных американских самолетов являются E-4 В, созданные в 1970-е годы на базе авиалайнеров Boeing 747. Они предназначены для президента, главы Пентагона или замещающих их лиц. Заявляется, что с дозаправкой в воздухе этот самолет может находиться в полете до семи дней.