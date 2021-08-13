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03:48 (мск), источник: Известия

Первый полет нового «самолета судного дня» состоится в 2023 году

Минобороны определило сроки испытаний российского «самолета судного дня». Контракт на опытно-конструкторскую работу (ОКР) «Звено-3С» по созданию новых воздушных пунктов управления (ВПУ) Минобороны подписало с ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» в сентябре 2018 года. Сами самолеты, известные как «изделия 9631» строятся на Воронежском акционерном самолётостроительном обществе (ВАСО), которое назначено главным исполнителем.

Источник: Известия

Компания ВАСО уже начала закупку металла и компонентов для постройки в рамках ОКР «Звено-3С» второго воздушного командного пункта. В отличие от первого образца, он будет создан на базе модернизированного Ил-96−400М новой постройки.

В нем используют обновленную версию двигателей ПС-90А1 и радикально усовершенствованную кабину экипажа, которая позволит сократить количество пилотов до двух человек. Эта модификация пока не поднималась в воздух.

Назначение таких машин — быть запасными воздушными командными пунктами на слушай полномасштабной войны. С их борта высшее военное руководство может управлять стратегическими ядерными силами и войсками по всей стране.

Предыдущее поколение воздушных командных пунктов Ил-80 создали на основе среднемагистрального широкофюзеляжного лайнера Ил-86. Разработку этого варианта инициировали еще в СССР из-за резкого обострения отношений с США и разработки там концепции «Стратегической оборонной инициативы», известной также под прозвищем «программа звёздных войн». Первый его полет состоялся в 1985 году. Всего было построено четыре машины. Конкретные их характеристики до сих пор остаются секретными.

«Самолеты судного дня», с которых высшее военное руководство может управлять вооруженными силами, есть только у двух государств мира — у России и США. Самыми известными из подобных американских самолетов являются E-4 В, созданные в 1970-е годы на базе авиалайнеров Boeing 747. Они предназначены для президента, главы Пентагона или замещающих их лиц. Заявляется, что с дозаправкой в воздухе этот самолет может находиться в полете до семи дней.

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